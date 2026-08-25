Администрация Трампа собирается аннулировать до 200 тысяч виз 14 25.08.2026, 9:59

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Стало известно, кого из иностранцев в США это коснется.

Администрация президента США Дональда Трампа собирается аннулировать неиммиграционные визы иностранцев, которые подали или в настоящее время подают прошение о предоставлении убежища в США, передает информационное агентство Reuters.

Представитель Госдепартамента сообщил, что ведомство координирует свои действия с Министерством внутренней безопасности с целью «выявления и аннулирования неиммиграционных виз иностранцев, которые прибыли в США под видом краткосрочных посетителей, но затем подали прошение об убежище, чтобы остаться в стране на постоянной основе».

В заявлении Госдепартамента не уточняется, какое именно количество виз будет аннулировано в ходе этого процесса.

По оценкам агентства Associated Press, число иностранцев, чьи деловые и туристические визы планируется аннулировать, может достигать 200 тысяч. Если эти планы будут реализованы, это станет крупнейшим в истории США случаем массового аннулирования виз.

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