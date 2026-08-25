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Украина впервые атакует российские регионы без помощи Starlink

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  • 25.08.2026, 10:25
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Украина впервые атакует российские регионы без помощи Starlink

ВСУ используют новую секретную технологию.

Украина в последнее время расширяет применение среднедальних ударных БПЛА с видеосвязью по целям глубоко на территории России.

Военный аналитик Клеман Молен утверждает, что в 2026 году такие украинские дроны уже повредили или уничтожили более 250 российских объектов ПВО, радиолокации и радиоэлектронной борьбы.

Фото: dialog.ua

По его словам, десятки атак пришлись на системы противовоздушной обороны, радары и авиацию на Юге РФ. Значительная часть ударов также была нанесена по российским объектам в оккупированном Крыму и на других временно оккупированных территориях.

Фото: @clement_molin

Аналитик обращает внимание на украинские БПЛА FP-2. Благодаря спутниковой связи они способны действовать на значительной глубине, однако ранее использование Starlink ограничивалось территориями, где соответствующее покрытие доступно.

При этом на опубликованных кадрах впервые появились видеозаписи ударов по российским авиабазам и объектам ПВО непосредственно на территории РФ.

Молен предполагает, что для поддержания связи на таких расстояниях Украина может использовать систему MESH с беспилотниками-ретрансляторами либо другую новую технологию.

Точный механизм, позволяющий получать видеосигнал во время таких операций, пока публично не установлен. По оценке аналитика, такого рода украинские атаки создают критические проблемы для РФ в Воронежской и Ростовской областях, а также Краснодарском крае. Уничтожение радаров вдоль границы может создавать новые уязвимости для стратегических объектов страны-агрессора.

Кроме того, повреждение систем ПВО и радиолокационных комплексов потенциально открывает СОУ возможности для ударов по российским пусковым установкам «Искандер» и «С-400» в приграничных Брянской, Курской и Белгородской областях, которые используются для террористических атак по украинским городам.

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