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Куба и режим Лукашенко договорились о военном сотрудничестве

  • 30.01.2024, 16:41
Куба и режим Лукашенко договорились о военном сотрудничестве

И подписали совместные документы.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин и министр революционных вооруженных сил Кубы Альваро Лопес Мьера подписали документы о двустороннем военном сотрудничестве между Беларусью и Кубой.

Виктор Хренин и Альваро Лопес Мьера обменялись мнениями по вопросам международной обстановки, обсудили перспективы двустороннего взаимодействия в военной сфере, отметили «сходства позиций государств на международной арене, крепкие исторические связи и общие подходы к оценке ключевых проблем современности», сообщает пресс-служба Минобороны.

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