Куба и режим Лукашенко договорились о военном сотрудничестве 30.01.2024, 16:41

И подписали совместные документы.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин и министр революционных вооруженных сил Кубы Альваро Лопес Мьера подписали документы о двустороннем военном сотрудничестве между Беларусью и Кубой.

Виктор Хренин и Альваро Лопес Мьера обменялись мнениями по вопросам международной обстановки, обсудили перспективы двустороннего взаимодействия в военной сфере, отметили «сходства позиций государств на международной арене, крепкие исторические связи и общие подходы к оценке ключевых проблем современности», сообщает пресс-служба Минобороны.