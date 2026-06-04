Позор российской ПВО 1 4.06.2026, 12:38

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Украина нанесла сотни ударов по объектам в России.

Украинская кампания дальних ударов по российской территории постепенно превращается в одну из ключевых угроз для военной инфраструктуры России. Если еще два года назад подобные атаки носили эпизодический характер, то сегодня они стали системными и все чаще выявляют слабые места российской противовоздушной обороны, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Очередным примером стала атака беспилотников на район Санкт-Петербурга. По сообщениям украинской стороны, под удар попали объекты нефтяной и военной инфраструктуры. Подобные операции уже давно не ограничиваются символическими акциями. Все чаще целью становятся склады, логистические узлы, аэродромы и, что особенно важно, сами системы ПВО.

По данным аналитиков, с середины 2025 года Украина нанесла сотни ударов по российским средствам противовоздушной обороны и другим объектам, предназначенным для защиты тыла. Главная задача таких атак — не обязательно уничтожение конкретной цели, а постепенное истощение оборонительной системы.

Эксперты отмечают, что украинская стратегия строится на принципе изматывания. Массовые налеты вынуждают российские расчеты постоянно расходовать дорогостоящие ракеты-перехватчики, раскрывать позиции радаров и перебрасывать дополнительные силы на защиту новых объектов. В результате появляются уязвимые участки, которыми Киев пытается воспользоваться для более глубоких ударов.

Даже Москва, считающаяся наиболее защищенным регионом страны, все чаще подвергается атакам беспилотников. По мнению ряда военных наблюдателей, это вынуждает российское руководство усиливать защиту столицы и перераспределять ресурсы из других районов.

Проблемой для России становится и экономика войны. Стоимость украинского дальнобойного дрона оценивается в десятки тысяч долларов, тогда как запуск одной ракеты комплекса ПВО может обходиться в сумму, превышающую цену беспилотника в несколько раз. Такая разница делает защиту от массированных налетов все более затратной.

Одновременно Украина быстро наращивает производство беспилотников. По данным Минобороны страны, выпуск ударных аппаратов среднего радиуса действия за первые месяцы 2026 года вырос более чем втрое по сравнению с предыдущим годом.

Несмотря на сохраняющееся преимущество России в ракетном вооружении и промышленном потенциале, аналитики отмечают, что именно в сфере противодействия беспилотникам Москва оказалась менее подготовленной, чем ожидалось. По мере развития украинских технологий давление на российскую систему ПВО, вероятно, будет только усиливаться.

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