Эксперт: ВСУ создали операционную зону в тылу россиян 1 19.07.2026, 20:25

2,206

Российская ПВО бессильна против украинских дронов.

Фактически в тылу россиян ВСУ создали операционную зону. Российская противовоздушная оборона бессильна против украинских дронов. В Черном море присутствуют украинские силы, а в воздухе круглосуточно висят российские самолеты, а в Азовском ситуация обратная — физически Сил обороны в акватории нет, но они присутствуют в воздушном пространстве. Об этом сегодня, 19 июля, комментируя украинские удары по российским судам в Черном и Азовском морях, заявил в эфире телеканала FREEДОМ спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

«И фактически сейчас россияне оказались в той же ситуации, в которой они нас держали четыре года. Поэтому можно сказать, что наблюдается сдвиг. И это сдвиг стратегического уровня», — заметил он.

Плетенчук отметил, что из-за ударов по российской логистике больше проблем испытывает не та группировка российских войск, которая находится в Крыму, а подразделения армии РФ на левом берегу в Херсонской области.

«Она (группировка российских войск в Херсонской области, — ред.) для нас, наверное, сейчас более актуальна. Это зона активных боевых действий все-таки. И обеспечивать ее тоже они должны. Обеспечивать именно эту точку сложнее всего, потому что оба маршрута достаточно равно удалены от Херсонщины и в то же время оба находятся под ударами», — пояснил спикер.

Что касается Крыма, он напомнил, что главная задача Сил обороны в его отношении — превратить полуостров для России в чемодан без ручки и «наполнить его кирпичами».

«То есть его и так не очень удобно было нести, а когда он становится очень тяжелым, в какой-то момент просто руки перестают его держать. Для россиян Крым является, во-первых, основной военно-морской базой, как бы там сейчас ни было. Севастополь для россиян — это основная военно-морская база в Черном море, стратегическая. И плюс ко всему для россиян это и возможность кошмарить нас в море за счет базирования авиации, и возможность продолжать риторику о том, что Крым — это такая точка, с которой они могут, в принципе, проецировать свою силу за пределы Черноморского региона», — сказал Плетенчук.

По его словам, когда речь идет о Крыме, то имеется ввиду не только Украина, но и Средиземноморье, и другие страны. Поэтому полуостров имеет стратегическое значение. Но у него есть и свой минус.

«Он окружен водой фактически с трех сторон, что сильно усложняет пребывание там. И в принципе, если открыть учебники по истории, то можно обнаружить, что это всегда и было основной проблемой. И результат обороны Крыма, он всегда был примерно одинаковый. Поэтому есть такая вероятность, что в этот раз история просто повторится», — высказал мнение гость эфира.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com