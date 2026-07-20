Нацбанк показал монету 1 рубль стоимостью 60 рублей 1 20.07.2026, 12:45

На ней показана батлейка.

Национальный банк Беларуси представил новую памятную монету номиналом 1 белорусский рубль, за которую нумизматам придется заплатить 60 рублей.

Речь идет о монетах серии «Беларуская батлейка» — Нацбанк выпустил медно-никелевые номиналом 1 рубль и серебряные номиналом 50 рублей.

За медно-никелевую монету достоинством 1 рубль коллекционерам предстоит выложить 60 рублей, а стоимость серебряной монеты этой серии составит 700 рублей.

Приобрести новинки можно будет в кассах Нацбанка в Минске по адресу улица Толстого, 6 — в продажу монеты поступят 22 июля.

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