Путин назвал «своевременными» и «эффективными» удары по гражданским объектам в Украине 13 22.08.2026, 18:48

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Фото: Getty Images

Диктатор РФ сделал циничное заявление.

Владимир Путин в интервью пропагандисту Павлу Зарубину назвал удары по гражданской инфраструктуре в Киеве и других украинских городах «эффективными» и «своевременными», подчеркнув, что они помогают российским военным решать боевые задачи. «Конечно, они эффективны — эти удары. Они своевременными являются. И, безусловно, это помогает нашим бойцам, нашим ребятам, героям нашим на фронте решать стоящие перед ними боевые задачи», — сказал Путин.

По его словам, такие удары «нарушают возможности доставки» украинскими военными техники и боеприпасов на линии боевого соприкосновения, мешают ротации кадров ВСУ и «нарушают возможности оборонно-промышленных предприятий совершенствовать оружие», которое, как отметил Путин, модернизируется «при прямом участии западных спонсоров». Одновременно он пожаловался на ответные удары Украины по российской территории, признав, что они «наносят экономический ущерб». Однако тут же добавил, что «конечный результат для противника оказался прямо противоположным ожиданиям» и «никакого перелома не произошло».

«Никакого перелома в противостоянии с Россией не могло произойти и не произошло. Никакого преимущества киевский режим и его хозяева не могут получить, не получили и никогда не получат», — сказал он.

Ответные удары по России, по мнению Путина, стали «очевидной эскалацией», основанной не на «анализе ситуации на поле боя» или «состояния украинской экономики, общества и государства, разъедаемого коррупцией», а на «пиаре и амбициях». «Киевский режим поставил своей целью нанести ущерб нашей экономике. Что он сделал? Он сам открыл этот ящик Пандоры. Ну что же, получите ответ по вашим наиболее чувствительным отраслям экономики, которые, честно говоря, и так дышат на ладан. Это, кстати, касается и сельхозпроизводства, от экспорта продуктов которого киевский режим получает основные доходы», — заявил Путин.

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