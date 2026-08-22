закрыть
27 августа 2026, четверг, 17:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские пилоты истребителей нанесли удары по логистическим переправам россиян

2
  • 22.08.2026, 19:10
  • 2,480
Украинские пилоты истребителей нанесли удары по логистическим переправам россиян

Видео.

Пилоты истребителей Воздушных сил Украины нанесли несколько прицельных ударов по логистическому маршруту российских оккупантов.

Экипажи поразили одну из ранее разрушенных переправ, а также новую, сооруженную противником поблизости.

Кадры боевых действий украинской авиации опубликовал пилот в своем Telegram-канале «Соняшник».

По его словам, в ходе авиаудара также была поражена живая сила противника.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Блеф Путина
Блеф Путина Виктор Таран
Это одна из важнейших новостей
Это одна из важнейших новостей Аркадий Бабченко
Поддержка Украины, которая переживет Трампа
Поддержка Украины, которая переживет Трампа Виталий Портников
Колосс на глиняных ногах
Колосс на глиняных ногах Петр Олещук