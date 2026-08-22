Украинские пилоты истребителей нанесли удары по логистическим переправам россиян 2 22.08.2026, 19:10

2,480

Видео.

Пилоты истребителей Воздушных сил Украины нанесли несколько прицельных ударов по логистическому маршруту российских оккупантов.

Экипажи поразили одну из ранее разрушенных переправ, а также новую, сооруженную противником поблизости.

Кадры боевых действий украинской авиации опубликовал пилот в своем Telegram-канале «Соняшник».

По его словам, в ходе авиаудара также была поражена живая сила противника.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com