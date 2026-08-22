Украинские пилоты истребителей нанесли удары по логистическим переправам россиян

Украинские пилоты истребителей нанесли удары по логистическим переправам россиян2
- 22.08.2026, 19:10
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Пилоты истребителей Воздушных сил Украины нанесли несколько прицельных ударов по логистическому маршруту российских оккупантов.
Экипажи поразили одну из ранее разрушенных переправ, а также новую, сооруженную противником поблизости.
Кадры боевых действий украинской авиации опубликовал пилот в своем Telegram-канале «Соняшник».
По его словам, в ходе авиаудара также была поражена живая сила противника.