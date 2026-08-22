Очередников зовут строиться недалеко от проспекта Независимости 2 22.08.2026, 19:18

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Цена за метр привлекает, но есть другой нюанс.

О том, что пустырь на улице Макаенка отдадут под жилье, стало известно еще в конце 2024 года. Несколько лет территорию освобождали от старых построек, а недавно началось возведение первого дома. Сегодня квартиры в нем предложили очередникам (без направлений). Цена привлекательная — но есть нюанс.

По плану на бывшей производственной территории рядом с «Беларусьфильмом» возведут два 16-этажных дома. В первом будет два подъезда и 191 квартира, во втором — один подъезд и 95 квартир. Рядом с домами расположатся две автостоянки открытого типа на 157 и 107 машино-мест, пишет «Зеркало».

Застройщиком жилых домов выступает УКС Заводского района. Помимо высоток здесь запланирована школа на 700 мест. Первый дом начали строить в июле этого года, а завершить планируют в январе 2028-го.

В первой проектной декларации (опубликована в газете «Минский курьер») минчанам предложили 80 квартир. Среди вариантов:

— 33 однокомнатные квартиры площадью 42−44 квадратных метра;

— 31 двухкомнатная квартира площадью 58−62 квадратных метра;

— 16 трехкомнатных квартир площадью 77 квадратов.

Стоимость квадрата для однушек, двушек и трешек — одинаковая — 3800 рублей (1273 доллара, тут и далее суммы в долларах указаны исходя из курса Нацбанка). Правда, помимо квартиры дольщику придется в обязательном порядке купить машино-место в паркинге. Оно стоит немало — 85 тысяч рублей (28,5 тысячи долларов).

Получается, что самая компактная однушка с машино-местом обойдется в сумму около 245 тысяч рублей (82,5 тысячи долларов), двушка с паркингом потянет на 305 тысяч рублей (102 тысячи долларов), а трешка с местом под авто — на 377 тысяч рублей (126 тысяч долларов). В УКСе отдельно подчеркивают: расторгнуть договор только на паркинг или только на квартиру не получится — сделка аннулируется исключительно целиком.

Претендовать на квартиры могут минчане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрациях районов или по месту работы в столице. Направления от исполкома не требуется, достаточно просто принести справку о том, что вы являетесь очередником. При этом она должна быть выдана не ранее дня опубликования проектной декларации.

Заявления начнут принимать с 28 августа в здании администрации Партизанского района.

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