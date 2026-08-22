Стало известно, когда и какие экзамены будут сдавать выпускники в Беларуси 22.08.2026, 18:38

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Министерство образования определилось со сроками на 2026/2027 учебный год.

Перечень и даты проведения итоговых испытаний для выпускников 9-х и 11-х классов в 2026/2027 учебном году определили в Министерстве образования Беларуси, пишет портал Pravo.by.

Соответствующее постановление было принято 19 августа 2026 года. Оно вступит в силу с 1 сентября нынешнего года.

Основные сроки проведения испытаний для учеников девятых классов – с 1 по 10 июня 2027 года, иные даты – с 16 по 23 августа.

Было решено, что девятиклассники будут сдавать такие экзамены:

белорусский язык (изложение в письменной форме)

русский язык (изложение в письменной форме)

математика (контрольная работа в письменной форме)

история Беларуси (по билетам в устной форме).

«Что касается выпускников 11 класса, то их ожидают итоговые испытания в виде централизованного экзамена в письменной форме. Исключение составляют учащиеся с нарушением слуха, нарушениями зрения, нарушениями функций опорно-двигательного аппарата», – сказано в сообщении Национального правового портала.

Испытания по физике, математике, химии, биологии, иностранному языку, истории Беларуси в контексте всемирной истории, географии, обществоведению 11-классники будут сдавать 27 мая 2027 года (резервные дни – в даты проведения централизованного тестирования в резервные дни, иные сроки – 9 августа 2027-го).

Основная дата испытаний по белорусскому или русскому языкам (по выбору учащегося) 31 мая 2027-го, в резервные дни или 11 августа.

Минобр определился также с формами и датами проведения итоговых испытаний для выпускников спецшкол, в том числе для детей с нарушением слуха, зрения, функций опорно-двигательного аппарата, курсантов, учащихся гимназии-колледжа искусств и других.

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