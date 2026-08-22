В ЮАР застрелили бывшего чемпиона мира по боксу Золани Тете

В ЮАР застрелили бывшего чемпиона мира по боксу Золани Тете7
- 22.08.2026, 19:05
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Ему было 38 лет.
Бывший чемпион мира по боксу из ЮАР Золани Тете был застрелен возле своего дома в городе Мдантсане, сообщает радиостанция SABC. Ему было 38 лет.
Тете возвращался с тренировки и остановился у ворот дома. В этот момент к его автомобилю подбежали двое вооруженных мужчин в балаклавах и открыли огонь. Боксер погиб на месте. Находившаяся вместе с ним женщина получила несколько огнестрельных ранений и была госпитализирована. Полиция начала поиски нападавших и устанавливает обстоятельства произошедшего.
Тете был чемпионом мира по версии IBF во втором наилегчайшем весе в 2014–2015 годах, а в 2017–2019 годах был чемпионом WBO в легчайшем весе. В 2017 году он установил рекорд Гиннесса, нокаутировав Сибонисо Гонью за 11 секунд в титульном бою.
В 2022 году после победы над Джейсоном Каннингемом Тете провалил допинг-тест и получил четырехлетнюю дисквалификацию, которая завершилась в июле 2026 года. В последние месяцы боксер готовился вернуться на профессиональный ринг.