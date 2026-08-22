Беларусь накроют погодные качели 1 22.08.2026, 18:18

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После +30°C придут дожди и холодный фронт.

Последняя неделя августа в Беларуси вместит почти все летние сценарии: прохладные ночи, туманы, дожди, грозы, несколько спокойных дней и новый разгон температуры до +30°C. А закончится неделя приходом холодного атмосферного фронта. Такой прогноз дал синоптик Дмитрий Рябов в эфире ОНТ.

Главная особенность недели - резкие перепады. Ночью температура местами будет опускаться до +8°C, а днем к пятнице и субботе на западе и юго-западе страны воздух сможет прогреться до +30°C.

В Европе в это время тоже меняется характер погоды: блокирующий антициклон уступает место активным атлантическим циклонам и атмосферным фронтам. Они принесут дожди, грозы и порывистый ветер. При этом средние температурные показатели, по прогнозу, останутся в пределах нормы.

Понедельник: дожди и всего +16°C на севере

Начало недели окажется прохладным. На погоду повлияет атмосферный фронт с Балтийского моря.

Будет облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Под утро местами возможен слабый туман. Северо-западный ветер станет порывистым.

Ночью ожидается +9...+12°C. Днем разница между регионами будет заметной: от +16°C на северо-западе и севере до +23°C на юге.

Вторник: фронт задержится над Витебской областью

Во вторник атмосферный фронт продолжит влиять на Витебскую область. Там прогнозируют кратковременные дожди, возможны грозы.

В остальных регионах - облачная погода с прояснениями. Ветер переменных направлений, умеренный, влажность воздуха - до 70%.

Ночью столбики термометров покажут +8...+12°C. Днем будет от +16°C в Витебской области до +25°C в Гомельской.

Среда: дожди отступят

К середине недели зону осадков отодвинет область высокого атмосферного давления. Существенных дождей не ожидается.

Ночью и утром местами появится слабый туман. Влажность останется высокой - до 70%. Северо-восточный ветер будет умеренным, днем временами порывистым.

Ночью - от +8°C до +13°C. Днем - от +19°C на севере до +25°C в южных областях.

Четверг: антициклон возьмет паузу без дождей

Предварительно, начало второй половины недели пройдет под влиянием антициклона с центром над Беларусью.

В четверг ожидается переменная облачность, в большинстве районов дождей не будет. Ночью и утром местами возможен туман, влажность воздуха останется высокой.

Температура ночью составит +8...+13°C. Днем - от +20°C в Витебской области до +25...+27°C в Брестской.

Пятница: лето разгонится до +30°C

Самым заметным изменением станет потепление к пятнице. Существенных осадков не прогнозируют, облачность будет небольшой.

Но утро может начаться с тумана: местами видимость сократится до полукилометра. Южный и юго-западный ветер - умеренный, временами порывистый.

Ночью ожидается +9...+14°C. Днем на северо-востоке будет около +22°C, а в западных и юго-западных районах температура поднимется до +25...+30°C.

Суббота: до +30°C, но на западе уже появятся дожди

В первый день последних летних выходных погоду еще будет определять область высокого атмосферного давления с центром над югом Европы.

На большей части страны - переменная облачность без осадков. Однако днем в Брестской и Гродненской областях пройдут кратковременные дожди.

Ночью ожидается +9...+14°C. Днем - от +24°C на востоке Беларуси до +30°C в Брестской области.

Воскресенье: холодный фронт вернет дожди и грозы

Закончится неделя новой резкой сменой погоды. На Беларусь выйдет холодный контрастный атмосферный фронт.

Облачность увеличится, пройдут дожди, местами сильные. Возможны грозы. Ночью и утром прогнозируют туман с видимостью до полукилометра, северо-западный ветер станет порывистым.

Ночью температура составит +10...+15°C. Днем - от +19°C до +23°C в Гомельской и Могилевской областях, местами до +27°C.

Получается, календарное лето будет уходить без единого погодного сценария: неделю откроют прохлада и дожди, затем антициклон даст несколько сухих дней и разгонит температуру до +30°C, а финальную точку поставит холодный фронт с дождями, грозами и порывистым ветром.

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