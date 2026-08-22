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В Европе появился новый лоукостер

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  • 22.08.2026, 18:03
  • 5,548
В Европе появился новый лоукостер
Иллюстрационное фото

Билеты уже продаются.

Новый бюджетный авиаперевозчик Fly2Galicia готовится начать полеты из испанского Сантьяго-де-Компостела в восемь городов Испании и других стран Европы.

Первые рейсы запланированы на 1 декабря 2026 года, а билеты уже продаются. Самый дешевый перелет в продаже сейчас стоит 41 евро.

Базовым аэропортом новой авиакомпании станет Сантьяго—Росалия-де-Кастро. Отсюда Fly2Galicia планирует летать в три испанских города — Аликанте, Гранаду и Сарагосу — и в пять европейских: Брюссель, Прагу, Мюнхен, Венецию и Милан.

Согласно опубликованному расписанию, первые рейсы должны начаться 1 декабря. Дата выбрана накануне периода, когда в Сантьяго-де-Компостела традиционно приезжает много туристов и паломников, проходящих знаменитый путь Камино-де-Сантьяго.

Продажа билетов уже открыта. Наиболее дешевые предложения на международные рейсы сейчас выглядят так:

из Милана в Сантьяго-де-Компостела — от 41 евро;

из Брюсселя — от 51 евро;

из Праги — от 51 евро;

из Венеции — от 51 евро;

из Мюнхена — от 71 евро.

При этом стоит учитывать, что речь идет о минимальных тарифах, а стоимость билетов может меняться в зависимости от даты и спроса.

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