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Лавров: Россия не придет к Западу договариваться

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  • 22.08.2026, 18:11
  • 6,602
Лавров: Россия не придет к Западу договариваться
Фото: Getty Images

Глава МИД РФ утверждает, что страны Запада объявили Кремлю войну.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена приходить к Западу, чтобы договариваться, несмотря на ожидания западных стран. Об этом он сообщил журналистам на полях съезда партии «Единая Россия» 22 августа.

«Все западные государства, которые объявили нам войну руками и телами нацистского режима в Киеве, долгие годы надеялись, что мы придем к ним договариваться. Не придем мы к ним договариваться»«,— сказал глава МИД РФ.

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