В Беларуси продают усадьбу со «следом Наполеона» 4 15.04.2026, 20:21

4,428

Иллюстративное фото: Masood Aslami / Pexels.com

Сколько просят.

В Беларуси на аукцион выставили усадьбу с необычной историей. По преданию, здесь во время похода 1812 года останавливался французский император Наполеон.

Речь идет о старинном усадебно-парковом комплексе в агрогородке Подороск Волковысского района.

Объект имеет статус историко-культурной ценности республиканского значения и размещен на площадке «БУТБ-Имущество», заметил портал domovita.by.

На торги выставлен ансамбль площадью почти 2000 м². Главный объект – усадебный дом XIX века на 649,2 «квадрата», построенный в стиле классицизма.

Фото: БУТБ-Имущество / et.butb.by

Вместе с ним продаются кузня, бывшая пожарная часть, павильон, хозяйственные постройки, навес и колодец.

Территория благоустроена: есть дорожки, ограждения, ворота и даже танцплощадка. Подведены вода, канализация и электричество.

Покупателю также передадут право аренды на два участка общей площадью 3,88 га до 2075 года.

Стартовая цена – 432 тыс. (около $152 тыс.). Торги назначены на 27 мая.

Новый владелец должен сохранить историко-культурную ценность объекта и ввести его в эксплуатацию в течение трех лет.

Усадьба в Подороске известна с XVI века. В разные периоды она принадлежала родам Клочков, Грабовских и Бохвицев.

Свой нынешний вид комплекс получил после 1854 года, когда дом перестроили и разбили вокруг английский парк.

Считается, что в 1812-м здесь несколько дней жил Наполеон. Комнату, где он останавливался, до сих пор называют «наполеоновской».

По преданию, императору понравилось большое напольное зеркало в доме, и он предложил его выкупить. Однако хозяйка отказалась, назвав вещь семейной реликвией.

В XX веке усадьба пришла в упадок: после ареста последнего владельца в 1939 году здесь размещались школа и правление колхоза, а с 2000-х здание пустовало.

Позже объект пытались превратить в музей, но в 2024 году имущество конфисковали и вновь выставили на торги.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com