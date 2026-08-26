Белоруска продала за 100 рублей просроченный на семь лет «Киндер»2
- 26.08.2026, 13:26
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Покупательница показала, какая в нем была игрушка.
Юный белорус попросил маму помочь ему продать «Киндер», который он семь лет назад отнес своему дедушке. Мама откликнулась на просьбу ребенка, хоть и не верила в успешность затеи. Она опубликовала объявление о продаже шоколадного яйца и в тот же день нашла покупательницу, пишет «Зеркало».
Историю продажи раритетного «Киндера» рассказала в Threads пользовательница stormy_me_stream. В начале августа сын женщины гостил у дедушки, где и нашел просроченное на семь лет лакомство. В тот же день ребенок написал маме сообщение с просьбой помочь продать шоколадное яйцо «на какой-нибудь платформе».
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«Ему можно увеличить цену хорошо», — написал мальчик.
«Он же просроченный. Его, наверное, не получится продать», — написала мама, но пообещала помочь.
«Его можно продать за хорошую цену, потому что сейчас таких нет. Это редкостный дефицит. Мам, ставь цену 120 рублей», — верил в успех сын, добавив, что потом цену «будем снижать». Мальчик пообещал маме, что просроченное шоколадное яйцо «минимум за 50 [рублей] купят».
8 августа белоруска выложила объявление о продаже «Киндера» на «Куфар», кратко рассказав историю своей переписки с сыном в Threads. В тот же день лот был продан за 100 рублей «милой девушке Ольге».
«Чудо настоящее случилось! Ребенок весь вечер улыбается и счастлив! Ольга, если вы читаете этот пост, то знайте, что вы невероятная. И вам очень скоро повезет: это мы бумеранг добра запустили с моим [сыном] Максом. Всем чудес и волшебства, и верьте в своих детей», — написала stormy_me_stream.
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22 августа покупательница «Киндера» Ольга опубликовала у себя в Threads распаковку шоколадного яйца. Внутри была миниатюрная кукла Barbie в поварском кителе и с колпаком на голове.
«Сегодня забрала посылку, вот мне еще всякие вкусняшки положили. Спасибо большое вам, Инна, и вашему замечательному сыночку. Вот такая куколка мне попалась. Прекрасная сделка у нас вышла», — написала Ольга.
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