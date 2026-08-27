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Bloomberg: Путин готовит эскалацию

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  • 27.08.2026, 6:00
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Bloomberg: Путин готовит эскалацию
Фото: Getty Images

Близкие к Кремлю источники пугают Запад ядерным оружием.

Путин считает, что мирные переговоры по Украине зашли в тупик и готовится к эскалации боевых действий, при этом в окружении российского президента все больше опасаются, что в конечном итоге он прибегнет к использованию тактического ядерного оружия. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

По словам собеседников агентства, в ближайшее время Россия планирует усилить удары баллистическими ракетами по Киеву, в том числе по центру города, а также по инфраструктурным объектам в других украинских городах.

Переговоры, которые около полутора лет шли при посредничестве администрации Дональда Трампа, де-факто потерпели фиаско, говорят источники Bloomberg: обе стороны находятся там же, где и были в их начале. Украинские удары по российской территории, которые затронули десятки НПЗ, порты и склады маркетплейсов, в Москве считают атакой со стороны НАТО, поскольку альянс предоставляет Киеву вооружения и разведданные.

Несмотря на экономическое давление, бензиновый кризис и удары по логистическим хабам, Путин не планирует завершать войну, подчеркивают собеседники Bloomberg. По их словам, нынешняя фаза взаимных ударов — еще не пик военной эскалации.

Все больше российских чиновников приходят к выводу, что Путин в качестве последнего средства может использовать против Украины тактическое ядерное оружие, говорят близкие к Кремлю источники Bloomberg. Призывы со стороны провоенных ястребов, выступающих за такой шаг, в последнее время звучат все громче, подчеркивает агентство, поскольку проигрыш в войне выглядит абсолютно неприемлемым сценарием для Путина.

Поскольку дипломатия по Украине сошла на нет, в Москве видят мало альтернатив эскалации, сказали четыре близких к Кремлю собеседника Bloomberg. В Кремле по-прежнему надеются, что Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, спецпосланники Дональда Трампа, привезут в Москву новые предложения, хотя ожидания прорыва очень низкие, сказали источники.

Пока признаков того, что Путин готовится использовать ядерное оружие, нет, отмечает Bloomberg. Резко против выступают партнеры России, в том числе Китай, который передал в Кремль строгое предостережение от такого шага. О последствиях ядерного удара Путина предупреждала администрация Джо Байдена, напоминает Фиона Хилл, старший научный сотрудник Brookings Institution, а в прошлом — советница трех американских президентов.

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