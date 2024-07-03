Политолог: Лукашенко на саммите ШОС ждут неприятные разговоры 3.07.2024, 13:07

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Правитель получил совершенно четкие сигналы.

Лукашенко летит на саммит ШОС в Астану, где будет официально объявлено о присоединении Беларуси к этой организации. Почему диктатор так стремился в ШОС? Об этом сайт Charter97.org поговорил с белорусским политологом Анатолием Котовым:

— Лукашенко сейчас решает проблему, которую сам же себе и создал с этой организацией. После создания ШОС для Беларуси фактически двери были туда открыты, даже приглашали. Но Лукашенко тогда решил, что это неинтересно, потому что изначально ШОС — это было про «поговорить», а не про деньги. Его не интересуют никакие организации, где нет возможности получить финансирование на что-нибудь.

Сейчас эта организация выглядит несколько иначе, поскольку основную скрипку в ней откровенно играет Китай, который продвигает реализацию грандиозного проекта «Один пояс, один путь», что подразумевает вложения, в том числе — и финансовые, в инфраструктуру. Поэтому уже больше пяти лет Беларусь туда стучится, чтобы получить полноправное членство.

Этот саммит для Лукашенко будет достаточно сложным, несмотря на позитивное решение, которое, возможно, будет объявлено на этом мероприятии. Вся атмосфера испорчена тем, что фактически за последние полторы недели Лукашенко получил совершенно четкие сигналы из Варшавы, Пекина и даже Берлина, что он на этом пути создает проблему. Это миграционный кризис, это в целом вся нестабильная ситуация в Беларуси, которая угрожает тем, что фактически транзит через Беларусь будет поставлен под угрозу. Соответственно, Лукашенко ждут такие достаточно неприятные переговоры с ключевыми игроками с целью нормализации ситуации.

— Си Цзиньпин на саммите будет давить на Лукашенко?

— Китайцы не давят, китайцы просто говорят, что вопрос надо решить.

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