Россия ударила по табачной фабрике в Украине

Россия ударила по табачной фабрике в Украине5
- 12.09.2026, 4:32
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Предприятие British American Tobacco в Прилуках приостановило работу.
В результате удара российских войск по табачной фабрике компании British American Tobacco в Прилуках Черниговской области предприятию пришлось приостановить свою работу. Об этом сообщила пресс-служба «ВАТ – Украина» в комментарии РБК-Украина, опубликованном 11 сентября.
Россия атаковала фабрику 7 сентября, проинформировали в пресс-службе компании.
«Суспільне» писало, что в результате атаки загорелась крыша сигаретного цеха. Все работники в тот момент находились в укрытии, никто не пострадал.
По информации полиции Черниговской области, пострадала местная жительница, которая находилась на остановке неподалеку.
В компании указали, что в настоящее время продолжаются оценка последствий атаки и документирование нанесенного ущерба.
«Работа завода временно приостановлена», – отметили в пресс-службе.
Более подробной информации представители «ВАТ – Украина « не предоставили.