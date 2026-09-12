Россия ударила по табачной фабрике в Украине 5 12.09.2026, 4:32

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Иллюстрационное фото

Предприятие British American Tobacco в Прилуках приостановило работу.

В результате удара российских войск по табачной фабрике компании British American Tobacco в Прилуках Черниговской области предприятию пришлось приостановить свою работу. Об этом сообщила пресс-служба «ВАТ – Украина» в комментарии РБК-Украина, опубликованном 11 сентября.

Россия атаковала фабрику 7 сентября, проинформировали в пресс-службе компании.

«Суспільне» писало, что в результате атаки загорелась крыша сигаретного цеха. Все работники в тот момент находились в укрытии, никто не пострадал.

По информации полиции Черниговской области, пострадала местная жительница, которая находилась на остановке неподалеку.

В компании указали, что в настоящее время продолжаются оценка последствий атаки и документирование нанесенного ущерба.

«Работа завода временно приостановлена», – отметили в пресс-службе.

Более подробной информации представители «ВАТ – Украина « не предоставили.

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