Президент Сербии объявил о решении уйти в отставку

Президент Сербии объявил о решении уйти в отставку3
- 12.09.2026, 2:07
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Александр Вучич намерен покинуть пост президента 25-26 сентября.
Президент Сербии Александар Вучич на пресс-конференции сообщил, что подаст в отставку в конце сентября.
Вучич будет готовиться к внеочередным парламентским выборам в статусе обычного кандидата.
«Сразу по возвращении из Нью-Йорка подам в отставку, 25 или 26 сентября, и тогда вступлю в (избирательную. — Прим.) кампанию как обычный гражданин», — сказал он.
Вучич подписал указы о роспуске парламента и назначении даты парламентских выборов на 25 октября.
В конце июня Вучич объявил, что в ближайшее время уйдет в отставку и назначит досрочные выборы главы государства, а также членов парламента. Политик поблагодарил сограждан за поддержку и доверие, без которых он «не смог бы сделать ничего из того, что было сделано за эти годы».