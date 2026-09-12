Президент Сербии объявил о решении уйти в отставку 3 12.09.2026, 2:07

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АЛЕКСАНДАР ВУЧИЧ

ФОТО: BLOOMBERG

Александр Вучич намерен покинуть пост президента 25-26 сентября.

Президент Сербии Александар Вучич на пресс-конференции сообщил, что подаст в отставку в конце сентября.

Вучич будет готовиться к внеочередным парламентским выборам в статусе обычного кандидата.

«Сразу по возвращении из Нью-Йорка подам в отставку, 25 или 26 сентября, и тогда вступлю в (избирательную. — Прим.) кампанию как обычный гражданин», — сказал он.

Вучич подписал указы о роспуске парламента и назначении даты парламентских выборов на 25 октября.

В конце июня Вучич объявил, что в ближайшее время уйдет в отставку и назначит досрочные выборы главы государства, а также членов парламента. Политик поблагодарил сограждан за поддержку и доверие, без которых он «не смог бы сделать ничего из того, что было сделано за эти годы».

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