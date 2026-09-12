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Саудовская Аравия приостановила работу нефтепровода «Восток — Запад»

  • 12.09.2026, 1:13
  • 2,348
Саудовская Аравия приостановила работу нефтепровода «Восток — Запад»
Фото: AFP/Scanpix/LETA

За атакой могут стоять связанные с Ираном иракские группировки.

Ключевой нефтепровод Саудовской Аравии «Восток — Запад» временно приостановил работу в качестве меры предосторожности, сообщила пресс-служба Минэнерго королевства. Ведомство также подтвердило, что участок нефтепровода в районе Медины и Эр-Рияда был атакован утром 10 сентября.

Пострадали несколько человек. Аварийные бригады оперативно приняли меры безопасности вскоре после атак. Подробности появятся позднее, заверили в ведомстве.

Нефтепровод «Восток — Запад» позволяет Саудовской Аравии экспортировать ту нефть, которую королевство не может транспортировать через Ормузский пролив, заблокированный из-за конфликта Ирана и США. CNN накануне писал, что снаряд повредил не менее двух насосных станций. Спутниковые снимки NASA также указывали на масштабные возгорания в районе нефтепровода.

Кто нанес удар по нефтепроводу, неизвестно. Собеседники CNN предполагали, что за атакой могут стоять связанные с Ираном иракские группировки.

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