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В Умань уже прибыло рекордное количество хасидов

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  • 11.09.2026, 23:46
  • 6,836
В Умань уже прибыло рекордное количество хасидов
Иллюстрационное фото: ЕРА

Состоится молитва за мир в Украине.

В этом году в Умань на празднование Рош ха-Шана уже прибыло около 45 тысяч хасидов , что является самым высоким показателем за последние годы. Всего ожидается прибытие около 50 тысяч паломников.

По данным Объединенной еврейской общины Украины, ситуация в районе паломничества остается спокойной.

Среди паломников — 3000 женщин. Паломники готовятся к празднованию Рош ха-Шана, которое начинается вечером в пятницу, 11 сентября.

Фото: REUTERS

Охрану общественного порядка обеспечивают патрульные, полицейские диалога и подразделения полиции особого назначения. На месте также работают кинологи, взрывотехники, спасатели ГСЧС и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Украинским правоохранителям помогают полицейские из Израиля.

Фото: REUTERS

В зоне паломничества дежурят медики Uman Emergency Clinic и Ихуд Ацала, готовые оказать неотложную помощь.

В полдень более 15 000 паломников в Умани приняли участие в массовой молитве Тикун а-Клали на месте старого еврейского кладбища. Также состоится молитва за мир в Украине.

Фото: REUTERS
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