Пять взрывов и вспышка в небе: ВСУ атаковали химзавод в Тольятти 2 30.03.2026, 8:29

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Он производит азотные удобрения.

Утром понедельника, 30 марта, беспилотники атаковали российский город Тольятти в Самарской области. Сообщается об ударе по местному химическому предприятию.

По данным российского Telegram-канала Shot, местные жители слышали около пяти громких взрывов и видели вспышки в небе над несколькими районами города. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об угрозе БПЛА.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Telegram-канал Exilenova+ со ссылкой на местных жителей пишет, что целью атаки был завод «КуйбышевАзот».

Ранее, в ночь на 21 марта, беспилотники уже атаковали Тольятти. Тогда сообщалось о пожаре в районе химических предприятий «Тольяттикаучук» и «КуйбышевАзот».

«КуйбышевАзот» производит азотные удобрения и химическое сырьё (капролактам, полиамиды). Предприятие уже подвергалось атакам дронов Сил обороны Украины ранее в марте.

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