В российском Тольятти горят сразу два крупных химзавода 6 4.04.2026, 8:24

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Город атаковали беспилотники.

В ночь на 4 апреля в российском городе Тольятти Самарской области РФ прогремела серия взрывов и поднялся пожар. Под атакой оказались сразу два химических производства россиян, пишет «Фокус».

По неподтвержденной пока информации, дроны поразили заводы «Тольяттикаучук» и «КуйбышевАзот». Об этом сообщили OSINT-аналитики.

«Тольятти, под атакой два завода — «Тольяттикаучук» и «КуйбышевАзот», — говорится в сообщении.

Аналитики также пишут, что предприятие «Тольяттикаучук» атаковали по меньшей мере 7 беспилотников. На месте удара поднялся масштабный пожар, кадры которого распространяют в сети.

Об атаке на Тольятти российские Telegram-каналы сообщили около 02:00 часов. Отмечалось, что в разных частях города слышны звуки взрывов, гул моторов в небе, а также видны яркие вспышки. Очевидцы писали, что виднеется дым после нескольких взрывов.

Пожар на химическом заводе в Тольятти, поднявшийся после атаки дронов

Перед этим в аэропорту Самары «Росавиация» ввела ограничения на посадку и вылет самолетов, введя план «Ковер». Местные власти объявили об угрозе беспилотников в регионе.

Официальной информации о поражении вышеупомянутых объектов не поступало.

Стоит отметить, что завод «Тольяттикаучук» — одно из крупнейших предприятий нефтехимического комплекса Самарской области. Завод производит каучуки четырех марок, углеводородные фракции, продукты органического синтеза, присадки автомобильных бензинов. Основная продукция завода — синтетические каучуки, которые являются сырьем для шин и широкого спектра резинотехнических изделий.

На официальном сайте производства указано, что завод обеспечивает своей продукцией четвертую часть всего российского рынка.

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