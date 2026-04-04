закрыть
12 июля 2026, воскресенье, 8:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В российском Тольятти горят сразу два крупных химзавода

6
  • 4.04.2026, 8:24
  • 8,610
В российском Тольятти горят сразу два крупных химзавода

Город атаковали беспилотники.

В ночь на 4 апреля в российском городе Тольятти Самарской области РФ прогремела серия взрывов и поднялся пожар. Под атакой оказались сразу два химических производства россиян, пишет «Фокус».

По неподтвержденной пока информации, дроны поразили заводы «Тольяттикаучук» и «КуйбышевАзот». Об этом сообщили OSINT-аналитики.

«Тольятти, под атакой два завода — «Тольяттикаучук» и «КуйбышевАзот», — говорится в сообщении.

Аналитики также пишут, что предприятие «Тольяттикаучук» атаковали по меньшей мере 7 беспилотников. На месте удара поднялся масштабный пожар, кадры которого распространяют в сети.

Об атаке на Тольятти российские Telegram-каналы сообщили около 02:00 часов. Отмечалось, что в разных частях города слышны звуки взрывов, гул моторов в небе, а также видны яркие вспышки. Очевидцы писали, что виднеется дым после нескольких взрывов.

Пожар на химическом заводе в Тольятти, поднявшийся после атаки дронов

Перед этим в аэропорту Самары «Росавиация» ввела ограничения на посадку и вылет самолетов, введя план «Ковер». Местные власти объявили об угрозе беспилотников в регионе.

Официальной информации о поражении вышеупомянутых объектов не поступало.

Стоит отметить, что завод «Тольяттикаучук» — одно из крупнейших предприятий нефтехимического комплекса Самарской области. Завод производит каучуки четырех марок, углеводородные фракции, продукты органического синтеза, присадки автомобильных бензинов. Основная продукция завода — синтетические каучуки, которые являются сырьем для шин и широкого спектра резинотехнических изделий.

На официальном сайте производства указано, что завод обеспечивает своей продукцией четвертую часть всего российского рынка.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров