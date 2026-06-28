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«НПЗ в Славянске-на-Кубани больше нет»

  • 28.06.2026, 22:15
«НПЗ в Славянске-на-Кубани больше нет»

Последствия атаки выглядят крайне серьезными.

После ночной атаки Украины на Славянский НПЗ в Краснодарском крае российский Telegram-канал «Сварщики» заявил, что «НПЗ в Славянске-на-Кубани больше нет».

Авторы канала, позиционирующего себя как военно-аналитический ресурс, признали, что удар пришелся по одному из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий на юге России, а последствия атаки выглядят крайне серьезными, пишет «Диалог».

По словам «Сварщиков», еще шесть–семь месяцев назад они предупреждали руководство предприятия о необходимости создания многоуровневой защиты от FPV-дронов и других беспилотников. Однако, как утверждается, эти рекомендации были проигнорированы.

«Месяцев 6–7 назад вели переговоры со Славянским НПЗ. Несмотря на то что мы приехали по рекомендации от собственника, а не с улицы, было выделено на общение 5 минут, пока мудрый безопасник что-то неприятно жевал и пил кофе. Типичный пример, как из-за одного мудака страдают все. Сегодня НПЗ в Славянске больше нет», — говорится в сообщении канала.

Украинская атака беспилотников вызвала крупный пожар на Славянском НПЗ, который является важным объектом российского экспорта нефтепродуктов.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по Славянскому НПЗ, расположенному примерно в 300 километрах от линии фронта, а также по нефтеперерабатывающему заводу в Ярославской области, который находится примерно в 700 километрах от украинской границы.

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