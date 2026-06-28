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В Иркутской области РФ полиция и Росгвардия будут патрулировать АЗС

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  • 28.06.2026, 21:56
В Иркутской области РФ полиция и Росгвардия будут патрулировать АЗС
Иллюстрационное фото

На заправках начались конфликты.

Власти Иркутской области России усилили меры безопасности на фоне дефицита топлива и длинных очередей на автозаправках. Губернатор региона Игорь Кобзев сообщил, что к патрулированию АЗС привлекли сотрудников полиции и Росгвардии.

По словам главы региона, правоохранители должны следить за общественным порядком возле заправок, пресекать незаконную продажу топлива и привлекать нарушителей к ответственности.

Из-за нехватки бензина в области введен режим повышенной готовности. На автозаправочных станциях сети «Роснефть» для физических лиц установили лимит — не более 50 литров топлива на один автомобиль в сутки. Кроме того, запрещена продажа бензина в канистры и другие емкости.

Исключение сделали только для автомобилей экстренных служб, коммунальной техники и сельхозпредприятий.

Дефицит топлива в российских регионах возник на фоне перебоев в работе нефтеперерабатывающей отрасли после ударов украинских дронов.

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