Экономист Липсиц: Кремль принял решение по Крыму 28.06.2026, 21:40

Путин не станет спасать людей.

Путину не нужны россияне, застрявшие в Крыму, поэтому он не собирается организовывать «зеленый коридор», чтобы их эвакуировать, считает российский экономист Игорь Липсиц. По его мнению, для главы Кремля просьба к Украине о разрешении на вывоз российских граждан стала бы унизительным шагом, поэтому он предпочтет делать вид, что все в порядке, а позже возложить ответственность на Киев.

Об этом Игорь Липсиц рассказал в интервью блогеру Марку Фейгину на YouTube.

Эксперт поделился своими оценками ситуации в Крыму:

«Происходящее в Крыму становится похожим на историю с блокадой Ленинграда, потому что с водой плохо, с электричеством начинаются проблемы, поскольку украинцы нанесли успешные удары по энергетическим узлам. Коммуникации, кроме Крымского моста, практически закрыты. Рекорды ставят автомобильные очереди из Крыма. Россияне вдруг поняли, что надо срочно бежать. Это ужасно смешно. Это как раз индикатор, насколько высок уровень идиотизма в России. Смотреть на это жутко, когда люди говорят, что может быть в Крыму, если там курортный регион и детей в «Артек» отправляли».

Затем Липсиц объяснил, почему, по его мнению, Путин не станет спасать российских граждан, оказавшихся «в ловушке» в Крыму:

«По гуманитарным соображениям надо вывозить людей, а кто может, пускай идет пешком через мост. Это все понятно, но это никогда не будет сделано. Путин скажет, что погибли люди и погибли из-за украинской стороны. Путину абсолютно все равно, сколько крымчан умрет. Я понимаю, что это страшно звучит, и люди никогда с этим не согласятся, но по факту ему абсолютно наплевать, сколько детей и стариков в Крыму умрут из-за того, что нет лекарств, из-за того, что нет электричества и не работает ничто в больницах. Вот это ему безразлично полностью. Он ведет свою войну, и русский народ — расходный материал».

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