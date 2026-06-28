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В Минской области продают здание автостанции

  • 28.06.2026, 21:37
В Минской области продают здание автостанции
Иллюстрационное фото

Стартовая цена — 249 тысяч рублей.

Специализированное здание автостанции площадью 315,1 кв. м выставили на электронные торги со стартовой ценой 249 тыс. рублей. Аукцион пройдет на площадке gostorg.by.

Вместе с недвижимостью покупатель получит участок земли площадью 1,46 га, предназначенный для объектов автотранспорта.

Шаг торгов составит 10%, а задаток для регистрации участников — почти 50 тыс. рублей. Победитель аукциона также должен будет доплатить организатору 4% от финальной стоимости продажи лота.

Торги начнутся в 11 часов 20 июля. Заявки от участников принимают до 16 часов 16 июля.

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