В Минской области продают здание автостанции
- 28.06.2026, 21:37
Стартовая цена — 249 тысяч рублей.
Специализированное здание автостанции площадью 315,1 кв. м выставили на электронные торги со стартовой ценой 249 тыс. рублей. Аукцион пройдет на площадке gostorg.by.
Вместе с недвижимостью покупатель получит участок земли площадью 1,46 га, предназначенный для объектов автотранспорта.
Шаг торгов составит 10%, а задаток для регистрации участников — почти 50 тыс. рублей. Победитель аукциона также должен будет доплатить организатору 4% от финальной стоимости продажи лота.
Торги начнутся в 11 часов 20 июля. Заявки от участников принимают до 16 часов 16 июля.