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«А если в этот момент, допустим, Китай войдет во Владивосток»

  • 28.06.2026, 22:25
«А если в этот момент, допустим, Китай войдет во Владивосток»

Россиянин рассказал, как Пекин может воспользоваться ситуацией в РФ.

Россия может оказаться в ситуации, когда из-за внутренних проблем и ослабления государства Китай попытается установить контроль над Сибирью. Такое мнение высказал россиянин по имени Степан в обращении, которое распространилось в социальных сетях, пишет unian.net.

По его словам, он имеет русское происхождение, уральские и донские корни, однако сейчас живет в Европе. В своем обращении мужчина заявил, что украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам уже привели к проблемам с топливом, а при продолжении атак страна может столкнуться с масштабным кризисом.

«Еще месяц-два будут бомбить НПЗ, и мы окажемся в такой ситуации, когда придется передвигаться на лошадях и ослах», — сказал он.

Особое внимание в его заявлении привлек прогноз относительно будущего российского Дальнего Востока и Сибири. Степан предположил, что в случае дальнейшего ослабления России Китай может воспользоваться ситуацией и усилить свое влияние на этих территориях.

«А если в этот момент, допустим, Китай войдет во Владивосток, Улан-Удэ, Иркутск… Огромная, абсолютно пустая территория, которая кишит ресурсами: нефть, газ, Байкал — самое чистое озеро... А у нас даже бензина нет, чтобы заправить БТРы», — заявил он.

Также россиянин поставил под сомнение тезис Кремля о стратегическом партнерстве с Китаем.

«Вы говорите, мы теперь дружим с Азией, с Китаем. Назовите хотя бы одного китайского писателя или режиссера. Вы знаете кучу французских, английских, американских. А вот китайцев вы не можете назвать, не говоря уже о том, что они друзья. Они не друзья», — сказал он.

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