Набиуллину дожмут? 2 28.06.2026, 22:39

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ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА

ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

ЦБ РФ может остановить снижение ключевой ставки из-за «топливного шока».

Долгожданное снижение ключевой ставки Центрального банка, о котором более года просит крупный бизнес, критикуя Эльвиру Набиуллину за «заморозку» экономики, может быть отложено в долгий ящик из-за нарастающего топливного кризиса, который сулит экономике новый инфляционный шок, пишет The Moscow Times.

На неделе, завершившейся 22 июня, розничные цены на бензин подскочили на 3% — рекордно за 20 лет доступной статистики. За три недели июня бензин подорожал на 5% — больше, чем любой полный месяц с мая 2018 года, а с начала года рост цен достиг почти 10%, чего не было ни разу последние 14 лет.

«Кризис на российском топливном рынке перерастает в полноценный шторм», — констатирует экономист Кирилл Родионов: в мае, по данным Росстата, производство нефтепродуктов упало на 13,5% (рекордно как минимум за 12 лет), а июне спад выпуска бензина мог достичь 25%, при том что загрузка НПЗ держится минимумах за два десятилетия.

Это ставит под вопрос дальнейшее смягчение денежно-кредитоной политики, пишут аналитики ИФК «Солид»: «Ускорение инфляции на фоне топливного кризиса делает этот сценарий всё менее вероятным».

На 22 июня общая инфляция в России, по данным Минэкономразвития, разогналась до 5,9%, хотя еще в начале мая держалась около 5,3%. Темпы роста цен увеличиваются четыре недели подряд, а недельная инфляция в пересчете на год достигла 10%, обращает внимание гендиректор «Иволга Капитал» Андрей Хохрин. «Вряд ли это только всплеск, это, скорее, раскрутка тенденции, — подчеркивает он, добавляя, что ЦБ «не должен оставить без внимания инфляционную угрозу».

На последнем заседании, 19 июня, Центробанк снизил ключевую ставку лишь на 0,25 пункта, до 14,25% годовых. А Эльвира Набиуллина предупредила, что пространство для смягчения сузилось из-за проблем с топливом и планов правительства резко увеличить расходы бюджета. «Ключевая ставка 14,25% теперь может оказаться новым равновесным значением», и ее сохранение теперь «базовый сценарий», считает Хохрин.

Большинство экономистов продолжают прогнозировать снижение ставки в этом году, хотя и более медленными темпами — до 13% на конец года вместо 12%. Однако банки на межбанковском рынке уже закладывают в котировки процентных свопов лишь одно снижение — до 14%, обращает внимание инвестбанкир Евгений Коган.

Рынок госдолга и вовсе готовится к повышению ставки ЦБ, а не снижению, пишет основатель «Арикапитал» Алексей Третьяков. На прошлой недели цены гособлигаций обвалились, а доходности длинных бумаг подскочили почти до 16% при ставке ЦБ 14,25%. В прошлом, когда возникал такой большой разрыв, ставка ЦБ «догоняла» ставки на рынке госдолга, обращает внимание Третьяков; более того, обычно это предшествовало серьезному ужесточению политики — в 2014 году (ставка повышена до 17%), в 2022 году (ставка повышена до 22%) и в 2024-м (ставка повышена до 21%).

Сейчас «только самые наивные» продолжают верить в снижение ключевой ставки, тогда как рынок «пытается заложить» сценарий, при котором ЦБ реагирует на кризис резким ужесточением, отмечает Третьяков.

Ключевая сложность топливного кризиса — в том, что поставок из ближнего зарубежья вряд ли хватит для того, чтобы снять риски дефицита, полагает Родионов: Россия наращивает закупки в Беларуси, но вся Беларусь производит бензина в 10 раз меньше, чем потребляет Россия. Начались переговоры с Казахстаном, но лишь один НПЗ в стране теоретически готов направить в Россию бензин.

Основными претендентами на роль поставщиков топлива в Россию становятся Китай и Индия, закупающие российскую нефть, отмечает Родионов. Но «проблема заключается в том, что топливо из дальнего зарубежья будет существенно дороже поставок российских производителей», подчеркивает он: «Субсидии импортерам не дают никаких гарантий того, что ввозимое топливо не будет продаваться в России по ценам, существенно превышающим привычный для потребителей уровень».

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