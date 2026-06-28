Россиян шокировал утренний вид на Славянский НПЗ после ночной атаки 4 28.06.2026, 10:49

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Огромный пожар и как минимум три очага возгорания.

В Сети появились новые кадры, снятые утром 28 июня после ночной атаки на Славянский нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани Краснодарского края РФ, пишет «Диалог.UA».

На видео видно, что спустя несколько часов после удара пожар на территории предприятия не утих. Над промышленной зоной продолжают подниматься огромные клубы густого черного дыма, которые, по словам местных жителей, видны за десятки километров.

На опубликованных кадрах можно различить как минимум три отдельных очага возгорания, расположенных в разных частях нефтеперерабатывающего комплекса. Огонь охватил сразу несколько объектов предприятия.

Ранее спутниковый сервис NASA FIRMS также зафиксировал сразу несколько тепловых аномалий в районе Славянского НПЗ. Помимо самого нефтеперерабатывающего завода, сервис отметил возможный пожар на установке стабилизации нефти и подготовки газа УСНиПГ «Славянская», принадлежащей ООО «РН-Краснодарнефтегаз».

Славянский НПЗ уже неоднократно становился целью украинских атак. Предприятие считается одним из важных объектов нефтеперерабатывающей отрасли России и, по данным открытых источников, обеспечивает поставки топлива, в том числе в направлении оккупированного Крыма.

На момент публикации российские власти не сообщали о масштабах повреждений предприятия. Однако новые кадры свидетельствуют, что пожар после ночной атаки продолжает бушевать на территории промышленного комплекса.

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