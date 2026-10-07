Буданов жестко обратился к российским пилотам, которые запускают ракеты по Украине

Буданов жестко обратился к российским пилотам, которые запускают ракеты по Украине16
- 7.10.2026, 20:06
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В ночь на 7 октября оккупанты запускали ракеты по украинским жилым домам.
Российским пилотам, которые в ночь на 7 октября запускали ракеты по украинским жилым домам, не удастся скрыться за приказами.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.
«Отдельно обращаюсь к российским пилотам, которые пускали ракеты на жилые дома: вы не скроетесь за приказами», - отметил он.
Кроме того, Буданов обратился к тем, кто до сих пор спокойно наблюдает за преступлениями Кремля.
«Какие еще «бизнес-перспективы» вы пытаетесь рассмотреть сквозь пыль от разрушенных украинских домов?», - написал руководитель Офиса президента Украины.