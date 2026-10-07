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Буданов жестко обратился к российским пилотам, которые запускают ракеты по Украине

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  • 7.10.2026, 20:06
  • 14,042
Буданов жестко обратился к российским пилотам, которые запускают ракеты по Украине
КИРИЛЛ БУДАНОВ
ФОТО: ТСН

В ночь на 7 октября оккупанты запускали ракеты по украинским жилым домам.

Российским пилотам, которые в ночь на 7 октября запускали ракеты по украинским жилым домам, не удастся скрыться за приказами.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

«Отдельно обращаюсь к российским пилотам, которые пускали ракеты на жилые дома: вы не скроетесь за приказами», - отметил он.

Кроме того, Буданов обратился к тем, кто до сих пор спокойно наблюдает за преступлениями Кремля.

«Какие еще «бизнес-перспективы» вы пытаетесь рассмотреть сквозь пыль от разрушенных украинских домов?», - написал руководитель Офиса президента Украины.

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