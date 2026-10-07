Ученый проспал звонок о вручении Нобелевской премии 7.10.2026, 20:27

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В итоге представители комитета дозвонились жене профессора Стэнфордского университета.

Профессор Стэнфордского университета Карл Дейссерот проспал звонок из Нобелевского комитета, который сообщал ему о присуждении престижной награды. Ученый разделил Нобелевскую премию по физиологии или медицине с коллегами за открытие в области оптогенетики — метода управления активностью нейронов с помощью света. Об этом сообщил портал RMF24.

Звонок раздался в понедельник в 00:27 по местному времени в доме семьи Дейссерот Кремниевой долине. 54-летний исследователь проигнорировал вызов на своем мобильном телефоне, после чего представители комитета набрали номер его супруги, доктора Мишель Монже-Дейссерот. Ученый лишился дара речи на полминуты, когда супруга передала ему трубку со словами: «Звонили из Стокгольма». В то же время сама Мишель совершенно не удивилась, отметив, что ее муж революционизировал нейробиологию.

Оптогенетика позволяет внедрять светочувствительные белки водорослей в клетки мозга млекопитающих. Таким образом, ученые получают возможность буквально включать и выключать отдельные нейроны с помощью лазера. Метод уже помог найти ключевые клеточные цепи при болезни Паркинсона и депрессии, а в будущем может вернуть подвижность людям с параличом.

«Мы можем использовать свет для включения и выключения клеток в мозге. Мы берем молекулы у одноклеточных организмов и стимулируем нейроны одним щелчком лазера. Именно так можно описать нашу работу: мы словно подталкиваем мозг», — объяснил Карл Дейссерот.

Несмотря на историческое событие, утро лауреата не отличалось от будничного. Как сообщает пресс-служба Стэнфордского университета, ученый не отказался от своей ежедневной обязанности делать бутерброды для троих школьников, чтобы те не ушли на занятия голодными. Десятилетняя дочь Софи радостно воскликнула, что папа выиграл все награды в мире, а 16-летний сын Гудзон назвал отца самым упорным человеком из всех, кого он знает. Сам же исследователь скромно ответил, что намерен вернуться к работе.

Интересно, что первой любовью ученого было не естествознание, а литература. В юности он планировал стать нейрохирургом, но во время стажировки по психиатрии его захватила возможность помогать пациентам, переживающим иную реальность. Именно тогда будущий нобелевский лауреат задумался о том, как слова и предложения влияют на человеческие чувства, и можно ли исследовать мозг, чтобы понять природу эмоций.

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