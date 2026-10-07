На Гомельщине на пост к спасателям приполз тарантул
- 7.10.2026, 20:14
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Фотофакт.
На посту пожарных у границы Полесского радиационно-экологического заповедника в Наровлянском районе был замечен тарантул, пишет местное госиздание «Прыпяцкая праўда».
Южнорусский тарантул приполз на пожарный аварийно-спасательный пост № 11 в агрогородке Киров.
Спасатели сделали фото паука, отловили его и выпустили подальше от домов, пишет районка.
Напомним, на юге Беларуси уже продолжительное время встречается южнорусский тарантул (Lycosa singoriensis), достигающий в размере 3 см и более. Вид хоть и ядовит, но опасности для человека его укус не несет.
В прошлом году гомельчанин обнаружил такого паука в гараже.