На Гомельщине на пост к спасателям приполз тарантул 7.10.2026, 20:14

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Фотофакт.

На посту пожарных у границы Полесского радиационно-экологического заповедника в Наровлянском районе был замечен тарантул, пишет местное госиздание «Прыпяцкая праўда».

Южнорусский тарантул приполз на пожарный аварийно-спасательный пост № 11 в агрогородке Киров.

Спасатели сделали фото паука, отловили его и выпустили подальше от домов, пишет районка.

Фото: Дмитрий Струк, narovlya.by

Напомним, на юге Беларуси уже продолжительное время встречается южнорусский тарантул (Lycosa singoriensis), достигающий в размере 3 см и более. Вид хоть и ядовит, но опасности для человека его укус не несет.

В прошлом году гомельчанин обнаружил такого паука в гараже.

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