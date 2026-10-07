Президент Аргентины обратился к Месси 2 7.10.2026, 20:01

ЛИОНЕЛЬ МЕССИ

ФОТО: GETTY IMAGES

Хавьер Милей поблагодарил легендарного футболиста за карьеру в сборной.

Президент Аргентины Хавьер Милей после окончания последней игры Лионеля Месси в составе сборной Аргентины против Бенина поблагодарил 39-летнего футболиста за карьеру в национальной команде. Соответствующий пост Милей опубликовал в Х.

«Огромное спасибо, Лионель Месси, за всю магию, которую ты дарил нам на поле и за его пределами, показывая миру, что упорным трудом можно достичь невозможного. Лучший за всю историю, безусловно!» — написал Милей.

Матч завершился со счетом 3:0. Голами отметились Николас Отаменди и Нико Пас. Месси реализовал пенальти на 71-й минуте. Также форвард отдал две голевые передачи.

31 августа Месси официально объявил о завершении карьеры в национальной команде Аргентины. По словам форварда, он уходит «со спокойствием в душе и гордостью за моменты, о которых можно было только мечтать».

Перед последним матчем в составе сборной Аргентины против Бенина футболист заявил, что уходит «с миром, отдав все, что мог».

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