закрыть
7 октября 2026, среда, 23:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Президент Аргентины обратился к Месси

2
  • 7.10.2026, 20:01
Президент Аргентины обратился к Месси
ЛИОНЕЛЬ МЕССИ
ФОТО: GETTY IMAGES

Хавьер Милей поблагодарил легендарного футболиста за карьеру в сборной.

Президент Аргентины Хавьер Милей после окончания последней игры Лионеля Месси в составе сборной Аргентины против Бенина поблагодарил 39-летнего футболиста за карьеру в национальной команде. Соответствующий пост Милей опубликовал в Х.

«Огромное спасибо, Лионель Месси, за всю магию, которую ты дарил нам на поле и за его пределами, показывая миру, что упорным трудом можно достичь невозможного. Лучший за всю историю, безусловно!» — написал Милей.

Матч завершился со счетом 3:0. Голами отметились Николас Отаменди и Нико Пас. Месси реализовал пенальти на 71-й минуте. Также форвард отдал две голевые передачи.

31 августа Месси официально объявил о завершении карьеры в национальной команде Аргентины. По словам форварда, он уходит «со спокойствием в душе и гордостью за моменты, о которых можно было только мечтать».

Перед последним матчем в составе сборной Аргентины против Бенина футболист заявил, что уходит «с миром, отдав все, что мог».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Заложники фальшивых мифов
Заложники фальшивых мифов Николай Статкевич
Эстония готова сражаться
Эстония готова сражаться Леонид Невзлин
Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук
Бойцы невидимого фронта
Бойцы невидимого фронта Ирина Халип