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В России поражены крупный дата-центр «Яндекса» и важный для ВПК завод

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  • 8.10.2026, 8:00
  • 11,674
В России поражены крупный дата-центр «Яндекса» и важный для ВПК завод
Иллюстративное фото: Данные ИИ

Украинцы ударили ракетами и дронами.

В Сасово Рязанской области России подверглись атаке станкостроительный завод «Саста» и крупный дата-центр «Яндекс ДЦ Сасово». После ударов по территории предприятий наблюдается масштабный сбой в работе «Яндекса».

На территории разразился масштабный пожар. Об атаке на эти объекты в ночь на 8 октября сообщили OSINT-каналы, передает «Фокус».

По данным аналитиков, завод «Саста» производит высокоточное металлообрабатывающее оборудование, в частности для предприятий военно-промышленного комплекса России. В частности, известно, что предприятие специализируется на производстве металлообрабатывающих станков, в том числе обрабатывающих центров, токарно-фрезерных комплексов и тяжелых станков. Продукция завода необходима для изготовления высокоточных металлических деталей и узлов.

Аналитики также отмечают, что завод ранее поставлял специальные станки предприятиям корпорации «Тактичное ракетное вооружение» и «Роскосмосу». Предприятие также находится под международными санкциями.

Масштабный сбой в «Яндексе»

Кроме того, OSINT-каналы сообщили, что вблизи «Састы» расположен ЦОД «Яндекс ДЦ Сасово» — крупный дата-центр компании. Заявленная мощность объекта составляет 12 МВт. Также здесь создана инфраструктура для размещения десятков тысяч серверов.

Через некоторое время OSINT-каналы также обнаружили масштабный сбой в работе серверов «Яндекса». Перебои в работе затронули, в частности, вычислительные мощности, сети, хранилища данных, базы данных, облачные сервисы, ИИ, а также системы безопасности и мониторинга.

По предположениям аналитиков, завод и датацентр могли быть поражены с помощью ракет или реактивных беспилотников.

Напомним, 6 октября дроны подвергли массированной атаке Москву и Московскую область: в результате ударов загорелась линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) «Володарская».

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