Задержанные в Польше агенты КГБ снимали акции белорусов в Варшаве 5 2.07.2026, 12:21

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Один из них арестован на три месяца.

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали 19-летнего белоруса и 44-летнего поляка, действовавших от имени иностранных служб, сообщил в социальной сети Х пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Яцек Добржинский.

«Люди, оплачиваемые белорусской разведкой, принимали участие в мероприятиях, организованных в Варшаве белорусским меньшинством, где они записывали и фотографировали участников», — написал Добжиньский. Деятельность подозреваемых координировалась через Telegram. Оплату они получали в криптовалюте.

Он добавил, что «собранные материалы, переправленные через восточную границу, использовались службами Лукашенко и пропагандой режима».

Белорусский гражданин помещен под превентивное заключение на три месяца. У него конфискован паспорт, ему запрещен выезд из страны, и он находится под наблюдением полиции, передает TVP Info.

«Это очередные задержания в рамках расследования, проводимого Жешувским отделением Агентства внутренней безопасности и Люблинским отделением прокуратуры», — написал Добржинский. Он напомнил, что в рамках расследования уже были задержаны пять человек, в том числе трое граждан Беларуси и двое — Украины.

Трое подозреваемых находятся под стражей с ноября 2025 года, один помещен в центр содержания несовершеннолетних.

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