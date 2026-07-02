В Минске на переходе автомобиль сбил мужчину на электросамокате 4 2.07.2026, 12:36

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Мужчина не спешился и попал под колеса.

Мужчина на электросамокате попал под колеса автомобиля в Минске. Об этом сообщили в столичной ГАИ.

Происшествие случилось утром 2 июля. По данным инспекторов, 30-летний водитель средства персональной мобильности (СПМ) вблизи дома № 8А по улице Лещинского, пересекая проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешился и попал под колеса автомобиля BYD.

Мужчина доставлен в больницу для обследования.

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