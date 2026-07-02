«Белорусы столько не зарабатывают» 3 2.07.2026, 11:45

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Санаторий «Спутник»

Фото: instagram.com/asbsansputnik

Цены на санаторий для большой семьи шокируют.

Белоруска удивилась в Threads ценам на три дня проживания в санатории «Спутник». В комментариях некоторые с ней согласились, другие же настаивали, что если спрос есть, то цены не завышены, пишет «Зеркало».

«Санаторий «Спутник». 3 ночи на четырех взрослых и трех детей + один ребенок до двух лет проживает „бесплатно“. 5022 белорусских рубля! За три ночи!!! Добро пожаловать в Беларусь», — написала автор поста.

В комментариях мнения разделились: одни возмущались, что отдых в белорусских санаториях стал не по карману среднестатистической семье, другие же считали сумму вполне оправданной, особенно если в нее входят питание, бассейн и высокая загрузка санаториев.

«240 рублей в день с человека?» — уточнил один из комментаторов. На что другой ответил: «Не сказал бы, что это нечто запредельное».

«А что входит в эти пять тысяч за три ночи? Питание, процедуры?» — поинтересовался кто-то. «Думаю, только проживание и питание. Возможно, посещение бассейна и какой-то кислородный коктейль. В трехдневных турах в совках никогда не предусмотрено лечение», — написали ему.

«Я недавно спрашивала, куда поехать семьей внутри Беларуси, цены называли такие (только проживание), по каким мы возле моря отдыхали».

«Мы сейчас в поиске усадьбы, нас восемь взрослых и семь детей. Цены такие, что ужас! Притом мы все со средним достатком».

«Санаторий «Юность», четыре ночи на двух взрослых, дочку пяти лет и грудничка (бесплатно) без лечения — 4480 белорусских рублей».

«100 долларов в сутки на человека выходит, без малыша. Все относительно. Для Беларуси — да, не по доходам населения».

«Озерный», два взрослых + двое детей (восемь лет и три года) на шесть ночей — 7000 рублей».

«Ничего и недорого! Номера в минской Astoria (гостиница. — Прим. ред.) по 10 000 долларов забиты. На улице Маркса стоят вереницы Maybach, Ferrari, Lamborghini и Bentley. Беларусы в Cartier и Rolex».

«240 рублей в день с человека. И что входит в стоимость за день?! Проживание, трехразовое питание, медицинские процедуры? Так это недорого. Если все вместе разом».

«А какие цены вы хотели при загрузке санаториев выше 95%?»

В какой-то момент в комментариях даже начался спор:

— Беларусы столько не зарабатывают.

— С чего вы взяли? В санатории не пробиться, и в сезон, и в несезон.

— С того, что там по большей части отдыхают не беларусы.

— Белорусов тоже хватает. А во-вторых, это бизнес для зарабатывания. БЕЛАЗы тоже не в каждом дворе стоят. И что — не производить их?

— Когда государственные санатории в Беларуси не для белорусов с их средними доходами, то это уже не просто бизнес, а госполитика.

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