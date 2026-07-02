«Я была в шоке от радости и счастья» 2.07.2026, 9:59

Белоруска 15 лет искала итальянскую семью, у которой жила ребенком после Чернобыля.

В детстве Диана трижды ездила в Италию по чернобыльской программе и жила в семье из Бергамо. Там ее принимали как родную, но после последнего приглашения в 2003 году связь оборвалась. Диана искала Джилду, Бернардо и их детей 15 лет. Найти итальянскую семью удалось уже после переезда в Польшу. О своих поисках она рассказала MOST.

Одна из самых больших моих мечт

Диана приехала в Бергамо в декабре 2025 года. Вместе с мужем она заранее сняла отель на четыре дня: не хотела никого стеснять и не знала, какой будет встреча спустя столько лет с итальянской семьей. Но когда об этом узнала Джилда, отругала ее почти по-семейному: зачем отель, если у тебя здесь есть дом?

До этого момента Диана искала итальянскую семью около 15 лет.

— Это была одна из самых больших моих мечт — найти их и снова туда поехать, — говорит Диана. — Когда я оказалась в Бергамо, я просто ходила по городу и погружалась в детские воспоминания.

Встречу назначили на 24 декабря. Диана думала, что в ресторан привезут только Джилду. Так ей сначала сказал сын женщины и Бернардо. Но когда они с мужем пришли, оказалось, что за столом собралась почти вся семья: дети, внуки, другие родственники.

Первой к Диане подошла Джилда. Они обнялись, и Диана не смогла сдержать слез.

— Я плакала в голос от переизбытка чувств, — вспоминает она.

Бернардо к тому времени уже не было в живых — он умер от онкологического заболевания. На встрече его тоже вспоминали: в семье рассказали, что он помнил Диану. Память о тех детских поездках сохранилась у всех старших членов семьи.

Встреча в Италии. Скриншот из личного видео героини материала

В Италию — через программу при санаторной школе-интернате в Узде

Диана родом из Узды. При местной санаторной школе-интернате действовала программа оздоровления детей, пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В рамках этой программы с Беларусью сотрудничал итальянский фонд «Поможем им жить».

Сначала в Италию по этой программе съездила подруга Дианы. Потом, через несколько лет, итальянцы приехали в Узду уже вместе с этой подругой и позвали Диану тоже.

Так беларуска впервые попала в семью Джилды и Бернардо. Они жили в Бергамо, у них было трое детей и собственная мебельная фабрика. Эта деталь много лет спустя поможет Диане в поисках: она помнила, что фабрика находилась там же, где жила семья.

В 1997—1999 годах Диана летала к ним три раза. Это были не летние каникулы, а осенние поездки — примерно в октябре-ноябре. Каждый раз дети оставались в Италии по два-три месяца.

Учебу на это время не прекращали. Для белорусских детей выделяли помещение, где они занимались вместе с воспитательницей-сопровождающей. Учились на русском языке, по учебникам, которые привозили с собой из Беларуси. Оценки не ставили: после возвращения дети просто продолжали учебу в своей школе.

«Брали переводчиком к другим детям»

Первую поездку Диана помнит как время, когда многое было непонятным. Прежде всего язык.

— Когда я поехала впервые, я ничего не понимала. Они пытались говорить со мной по-русски, но из-за акцента я все равно не понимала, — смеется она.

Но уже во второй приезд Диана свободно общалась по-итальянски. Ее даже брали переводчиком к другим детям, которые жили в итальянских семьях и пока не могли объясниться сами.

Италия стала для нее не просто страной, куда отправили «на оздоровление». Это было место, где ее приняли как свою. Джилда готовила, заботилась, покупала вещи. В семье дарили подарки — одежду, украшения, сладости. Однажды Диане подарили велосипед, но забрать его в Беларусь она не смогла: просто не было возможности увезти.

Из Беларуси она тоже везла подарки — например, изделия из соломы.

Еда стала отдельным детским впечатлением.

— Это была моя еда, — говорит Диана. — Джилда каждый день на обед кормила макаронами. Потом я лет десять их не ела. Но то, что в Италии только макароны, — это стереотип. Там много риса, морепродуктов, другой еды.

Бергамо. Фото из личного архива героини материала

Последнее приглашение пришло в 2003 году

В девятом классе Диане снова прислали приглашение в Италию. Это был 2003 год. Но поехать она не смогла из-за болезни.

После этого связь постепенно оборвалась.

— Когда появились соцсети, я начала искать их в Facebook и Instagram. Но Джилды там не было. Я искала именно ее и долго не знала важной детали: в Италии женщины обычно не меняют фамилию после замужества. Поэтому я сразу не додумалась искать ее дочь по той же фамилии, — говорит Диана.

Писала даже в Google Maps

Около четырех лет назад, уже после переезда в Польшу, Диана снова загорелась идеей поиска. Из детства она помнила не только Бергамо, но и то, что мебельная фабрика семьи находилась в том же доме, где жили Джилда и Бернардо. По этим воспоминаниям Диана нашла на карте похожее место — дом и фабрику — и пыталась связаться через Google Maps: оставляла там сообщение с вопросом, знает ли кто-то эту семью. Но ответа не получила.

Писала и в местные органы Бергамо — надеялась, что там смогут подсказать, как найти семью. Но и оттуда ответа не было.

К поискам подключился муж. Он начал искать фабрику в соцсетях и обнаружил предприятие с похожим названием в Бергамо. Оказалось, за эти годы фабрику переименовали. Диана написала в Instagram фабрики.

— Через час мне пришел ответ от Стефано — внука Бернардо и Джилды. Он написал, что свяжется со старшими членами семьи и передаст им мои контакты, — говорит женщина.

В этот момент Диана поняла, что многолетние поиски наконец могут закончиться.

— Я была в шоке от радости и счастья, — вспоминает она.

Вскоре на почту Диане пришло письмо от Сары — младшей дочери Джилды.

Диана ответила, что через месяц будет в Бергамо и очень хотела бы встретиться. Семья пригласила ее и мужа на обед в ресторан.

«Самые прекрасные вещи в жизни — не вещи»

Эта встреча стала для Дианы возвращением в часть жизни, которую она считала потерянной. За столом были люди, которые помнили ее маленькой. Среди них — Аврора, внучка Джилды и Бернардо. Когда Диана приезжала в Италию во второй раз, Аврора только родилась. Сейчас они переписываются. Диана также общается с Сарой.

Джилде сейчас 73 года. Диана говорит, что она очень живая, веселая и по-прежнему принимает ее как родную.

После встречи Диане подарили альбом с фотографиями, где она маленькая, в Италии, рядом с людьми, которых когда-то почти потеряла. Они листали его вместе. Некоторых снимков у Дианы не было — она видела их впервые уже взрослой, спустя много лет после тех поездок.

В конце альбома была надпись по-итальянски: «Самые прекрасные вещи в жизни — не вещи. Это места, люди, воспоминания, улыбки и эмоции…»

Фото из личного архива героини материала

Еще Диане подарили кулон с бриллиантом.

— Это была моя мечта — найти их, — говорит Диана. — И я ее исполнила. Эта встреча была незабываемой.

Сейчас Диана продолжает общаться с итальянской семьей. Они с мужем уже планируют новую поездку в Бергамо. На этот раз, как просила Джилда, хотят остановиться уже не в отеле, а у нее дома.

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