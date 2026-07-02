Лидер венесуэльской оппозиции хотела вернуться в страну, чтобы помочь после землетрясений 2 2.07.2026, 9:04

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МАРИЯ КОРИНА МАЧАДО ПАРИСКА

ФОТО: AFP

Но США отказали ей в поддержке.

Лидер венесуэльской оппозиции, лауреатка Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо, находящаяся в изгнании, за последнюю неделю предприняла несколько попыток вернуться в страну, чтобы помочь в восстановлении после разрушительных землетрясений. Но Мачадо не выпустили на нидерландский остров Кюрасао, поскольку она не получила поддержку Белого дома. Американские чиновники назвали ее попытки «политическим спектаклем». Об этом пишет The New York Times.

«Я хочу вернуться в Венесуэлу, чтобы быть рядом с вами», — заявила Мачадо в видеообращении из Панамы.

По данным источников, Белый дом призвал Мачадо проявить терпение. После того как она проигнорировала этот совет, ей сообщили, что она действует самостоятельно и больше не пользуется поддержкой правительства США.

Потеря американской поддержки имеет для Мачадо практические последствия. Как и миллионы других венесуэльских эмигрантов, она не имеет действующего венесуэльского паспорта из-за многолетней дискриминации оппозиционно настроенных граждан. Поэтому для возвращения ей необходимо международное давление на власти Венесуэлы.

В минувшие выходные Мачадо пыталась попасть на остров Кюрасао, откуда планировала отправиться в Венесуэлу. Однако власти Нидерландов отказали ей во въезде после того, как правительство США не подтвердило поддержку этой поездки.

Представитель внешнеполитического ведомства заявил NYT, что США поддерживают возвращение Мачадо в будущем, однако назвал ее нынешние попытки «политическим спектаклем».

Напомним, после операции США в Венесуэле, в результате которой оказался под стражей лидер Венесуэлы Николас Мадуро, Трамп отказался поддерживать Мачадо из-за того, что она не уступила ему Нобелевскую премию мира, писала газета The Washington Post со ссылкой на два источника, близких к Белому дому.

Мария Мачадо после задержания своего оппонента напомнила в интервью Fox News, что еще до этих событий посвятила Нобелевскую премию мира Дональду Трампу.

«Я посвятила ее президенту Трампу, потому что тогда считала, что он этого заслуживает. Многие, большинство людей, говорили, что то, что он сделал в субботу, 3 января, невозможно. Если я считала, что он заслуживал этого в октябре, то представьте, что я думаю теперь. Он доказал миру, что именно он собой представляет», — сказала Мачадо.

16 января 2026 года Дональд Трамп принял в Вашингтоне Марию Корину Мачадо. Во время встречи лидерка венесуэльской оппозиции вручила президенту США медаль Нобелевской премии мира.

«Это была для меня большая честь сегодня встретиться с Марией Кориной Мачадо из Венесуэлы. Она замечательная женщина, которой пришлось так много пережить. Мария вручила мне свою Нобелевскую премию мира за проделанную мной работу. Какой замечательный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария!» — написал Трамп в своей соцсети TruthSocial.

В Норвежском Нобелевском комитете в ответ на это заявили, что Нобелевскую премию нельзя отозвать, разделить или передать.

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