Politico: Украинские дальнобойные удары доводят Россию до критической точки 3 2.07.2026, 8:40

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Преимущество в войне переходит к Киеву.

В течение четырех лет Владимиру Путину в значительной степени удавалось оградить россиян от экономических последствий войны в Украине. Но теперь это изменилось.

Как пишет Politico, украинские ракетные и беспилотные удары по ключевой энергетической инфраструктуре в последние недели превратили войну из относительно незначительного раздражителя, который большинство россиян могли игнорировать, в немедленный и все более острый топливный кризис.

Две трети из 83 регионов России сообщают о проблемах с поставками топлива, что создает проблемы для миллионов людей и представляет непосредственную угрозу жизнеспособности многих предприятий. Ситуация особенно остра в Крыму, где власти объявили чрезвычайное положение и запретили продажу топлива.

При этом масштабы ущерба тщательно скрываются: Россия добавила внутренние цены на топливо в список экономических данных, которые она больше не публикует.

Однако россияне наблюдают ухудшение ситуации своими глазами. Социальные сети пестрят видеороликами, на которых водители нападают друг на друга из-за бензина или устраивают беспорядки в очередях автомобилей, ожидающих заправки.

Украина целенаправленно атакует нефтеперерабатывающие установки, которые Россия не может отремонтировать или заменить самостоятельно, а это означает, что быстрого решения проблемы нехватки топлива не предвидится.

«Количество бензина, доступного в России в данный момент, определяется гонкой между украинскими беспилотниками и российскими ремонтными бригадами. Если частота украинских атак сохранится, а ущерб от каждой атаки будет расти, то преимущество перейдет к Киеву. Именно это мы сейчас и наблюдаем», – пишет Сергей Вакуленко, аналитик Института международного мира Карнеги.

Даже если топливо доступно, остается проблема роста цен

Цены на топливо обычно оказывают большое влияние на общую инфляцию, и Центральный банк России предупредил, что недавний скачок цен, скорее всего, будет иметь более долгосрочные последствия, чем это было в прошлом.

«Я думаю, нас всех беспокоит одно и то же. Я не думаю, что в стране есть хоть один человек, которого волнует что-либо, кроме скорейшего окончания боевых действий. Это очевидно», - отметил Герман Греф, генеральный директор крупнейшего российского розничного банка Сбербанк.

По словам Яниса Клюге, аналитика Немецкого института международных отношений и безопасности, военные и секретные расходы РФ теперь составляют почти половину от общего объема государственных расходов. Ликвидные активы в Фонде национального благосостояния, который изначально был создан для смягчения экономических колебаний цен на нефть, тем временем сократились с примерно 7 процентов валового внутреннего продукта в начале 2022 года до всего лишь 1,7 процента валового внутреннего продукта по состоянию на апрель.

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