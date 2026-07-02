В России популярный фитнес-тренер решил показать процесс похудения и умер 2.07.2026, 8:31

иллюстративное фото

Перед этим он много ел, чтобы набрать вес.

В российском Оренбурге при странных обстоятельствах умер 30-летний популярный фитнес-тренер и блогер Дмитрий Нуянзин. Мужчина специально набирал вес, чтобы затем публично показать процесс похудения для подписчиков, однако внезапно скончался от остановки сердца, пишет obozrevatel.com.

По словам его супруги, за несколько дней до трагедии Нуянзин жаловался на боли в груди и недомогание. Она уточнила, что в этот период он ел крайне много и одновременно интенсивно тренировался: по версии врачей, подобные нагрузки могут стать критичными даже для спортсменов.

Дмитрий Нуянзин с женой отправились на Бали

Вдова заявила, что намерена судиться со СМИ, которые распространяют фейки о том, будто причиной смерти стал фастфуд.

Нуянзин запустил собственный марафон: он пообещал выплатить по 10 тысяч рублей (~127 долларов) каждому участнику, который сможет до 1 января сбросить не менее 10 процентов веса при массе тела более 100 килограммов. Чтобы быть на равных, тренер начал сознательно толстеть и рассчитывал вместе с подписчиками резко похудеть, демонстрируя эффективность своей методики.

18 ноября он сообщил, что за месяц поднял вес до 105 килограммов. Спустя четыре дня мужчина умер во сне. Об этом пишет издание «Подъем».

Ранее блогер публиковал видео рационов на 10 тысяч килокалорий. В ролике от 21 октября он показывал, что съедает на завтрак тарелку выпечки и половину торта, на обед 800 граммов пельменей с майонезом, в течение дня перекусывает чипсами, а на ужин выбирает бургер и две небольшие пиццы. Неделю назад он выложил последнее видео, в котором рассказал, как поднял вес с 94 до 103 килограммов.

Олимпийского резерва 2009 года и Национального Университета Фитнеса 2015 года. В 2019 году он получил награду Лучший тренер года и работал с крупным числом клиентов: 80 успешных историй в Alex Fitness и 120 онлайн-программ. Его специализация включала индивидуальный подбор тренировок и составление программ корректировки веса.

В России популярный фитнес-тренер решил показать процесс похудения, объелся и умер. Видео

По словам его супруги, за несколько дней до трагедии спортсмен жаловался на боли в груди и недомогание

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