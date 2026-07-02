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Латвийскую границу атаковало рекордное число нелегалов

  • 2.07.2026, 15:50
Латвийскую границу атаковало рекордное число нелегалов

Такого не было с 2023 года.

Рекордное за последние 1.024 дня количество попыток незаконного перехода мигрантов с территории Беларуси — 232 — зафиксировала 1 июля Государственная пограничная охрана Латвии, свидетельствует проведенный «Позiркам» анализ массива ее оперативных данных.

Предыдущий раз больше было 10 сентября 2023 года — 256.

С начала 2026 года Латвия сообщила в общей сложности о 7.017 попытках нарушения своей границы мигрантами из третьих стран, стремящимися попасть в Евросоюз через Беларусь. В сумме соседние страны ЕС зафиксировали 8.118 попыток незаконного проникновения на свою территорию вне пунктов пропуска.

Миграционный кризис на границе Беларуси и стран ЕС продолжается с весны 2021 года. Власти соседних европейских государств считают его «гибридной атакой», организованной режимами в Минске и Москве.

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