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Дрон влетел в белорусский автобус: новые подробности

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  • 2.07.2026, 15:36
  • 3,046
Дрон влетел в белорусский автобус: новые подробности
иллюстративное фото

В транспортном средстве находились 19 пассажиров.

«Первый информационный» уточнил подробности удара беспилотником по белорусскому автобусу в Брянской области. По информации ресурса, в транспортном средстве, следовавшем по маршруту Минск — Гомель — Анапа, находились 19 пассажиров. Удар дрона пришелся в 11:55 на автостоянке в районе населенного пункта Красная Гора.

В результате два водителя, уроженца Гомельской области, получили легкие ранения. Им оказана медицинская помощь. Из Гомеля для эвакуации пассажиров и водителей уже выехала специальная группа.

По словам директора гомельской транспортной компании «Столица» Константина Дегтярева, рейс является регулярным и официально проходит по данному маршруту.

Напомним, 17 июня у деревни Рудня в Брянской области РФ дрон попал в автобус с детьми из Беларуси. В нем ехали 43 пассажира. Пострадали шесть человек; погибла женщина — жена тренера Речицкой ДЮСШ-2.

Служба безопасности Украины заявила, что перехватила официальный российский документ, который отрицает причастность Украины к удару по автобусу с белорусскими гражданами в Брянской области.

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