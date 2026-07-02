Игрокам сборной Турции подарят виллы за участие в ЧМ-2026 1 2.07.2026, 19:37

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Фото: Reuters

Кроме этого, футболистам выплатят вознаграждение.

Президент Турецкой футбольной федерации Ибрагим Хаджиосманоглу заявил, что футболистам сборной будет выплачено обещанное вознаграждение за участие в чемпионате мира.

Об этом пишет Sports.kz со ссылкой на soL Haber.

В частности, речь идет о $16 млн, а также виллах в Бодруме.

«От ФИФА мы получили премию в размере $14 млн. Мы добавили еще $2 млн от себя. Эти деньги были поровну распределены между всеми футболистами, которых мы вызвали в сборную на отборочный этап. Затем капитаны собрали часть средств с каждого игрока и уже между собой распределили премиальные», – подчеркнул Хаджиосманоглу.

В марте 2026 года он пообещал спортсменам за выход на чемпионат мира по роскошной вилле в Бодруме за счет его личных средств, а после победного стыкового матча прямо на борту самолета объявил о дополнительной денежной премии в размере €1 млн каждому.

В преддверии старта мундиаля многие видели сборную Турции главным теневым фаворитом турнира. Однако ЧМ-2026 Арда Гюлер и компания покинули с последнего места в группе и с рядом антирекордов в придачу.

Турция завершила выступление очень рано, заняв четвертое место в группе D с тремя очками.

Команда Винченцо Монтеллы досрочно лишилась шансов на плей-офф после двух стартовых поражений – от Австралии (0:2) в Ванкувере и Парагвая (0:1) в Сан-Франциско.

Суммарно за 2 матча Турция нанесла 62 удара по воротам соперника и не забила ни одного мяча. По данному показателю она стала худшей сборной в истории мундиаля. Также Турция – первая команда, которая не смогла поразить ворота соперника на чемпионате мира, несмотря на то что коллектив владел мячом не менее 77% (78% в матче с парагвайцами). Статистика ведется с 1966 года.

К слову, в заключительном туре в Лос-Анджелесе турки все же смогли обыграть хозяев турнира, сборную США, со счетом 3:2 благодаря победному голу Каана Айхана на 98-й минуте.

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