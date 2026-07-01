Сырский дал прогноз, когда в России могут объявить мобилизацию

Сырский дал прогноз, когда в России могут объявить мобилизацию2
- 1.07.2026, 12:34
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Кремль может пойти на такой шаг в качестве крайней меры.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский оценил вероятность новой волны мобилизации в России и обозначил возможные сроки принятия такого решения. По его словам, Кремль может пойти на такой шаг в качестве крайней меры, если ситуация для противника значительно ухудшится.
Соответствующее решение может быть принято после выборов в Государственную думу РФ. Подробности генерал рассказал в интервью СМИ.
Украина не исключает новой волны мобилизации в России
Сырский считает, что руководство страны-агрессора может прибегнуть к проведению новой волны мобилизации в случае крайней необходимости. В то же время украинская сторона внимательно отслеживает ситуацию и готовится к возможным действиям противника по различным сценариям.
«Мы рассматриваем все возможные варианты действий врага, мы готовимся и анализируем все угрожающие направления, и вы знаете, что мы проводим ряд мероприятий, направленных на предотвращение этих действий», – объяснил главнокомандующий, добавив, что Генеральный штаб РФ также планирует соответствующие действия.
Главные истории дня
Сырский призвал осторожно оценивать вероятность новой мобилизации в России, подчеркнув, что такой сценарий всегда остается возможным.
«Я думаю, что если они и будут проводить мобилизацию, то только в крайнем случае, и, скорее всего, после выборов», – сказал генерал.
Что известно о выборах в РФ
Стоит отметить, что выборы в Государственную думу РФ запланированы на 20 сентября 2026 года в соответствии с указом, подписанным российским диктатором Владимиром Путиным.
Ожидается, что голосование продлится три дня. В ряде регионов также введут дистанционное электронное голосование.
Кроме того, голосование планируют организовать и на временно оккупированных территориях Украины. Речь идет о территориях в Донецкой, Запорожской, Херсонской и Луганской областях, которые российские власти считают своими.