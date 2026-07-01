Кыргызстан хочет получать топливо из Беларуси 1 1.07.2026, 13:16

Большинство топлива страна получала из России.

Кыргызстан направил в Беларусь запрос о поставке топлива. Центральноазиатская страна принимает меры по обеспечению энергетической безопасности страны.

«В целях сохранения устойчивых поставок топлива официальные обращения направлены в адрес компетентных государственных органов Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Беларусь, Азербайджанской Республики, Республики Узбекистан и Туркменистана. Параллельно ведутся переговоры по диверсификации поставок и расширению международного сотрудничества в этой сфере», — говорится в сообщении Министерства энергетики Кыргызстана.

Кыргызстан импортирует большую часть горюче-смазочных материалов. Но сейчас у основного поставщика продукции — России — возникли проблемы после атак украинских дронов по российским НПЗ. В РФ возник дефицит топлива, и экспорт бензина из страны запрещен.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com