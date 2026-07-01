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Кыргызстан хочет получать топливо из Беларуси

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  • 1.07.2026, 13:16
Кыргызстан хочет получать топливо из Беларуси

Большинство топлива страна получала из России.

Кыргызстан направил в Беларусь запрос о поставке топлива. Центральноазиатская страна принимает меры по обеспечению энергетической безопасности страны.

«В целях сохранения устойчивых поставок топлива официальные обращения направлены в адрес компетентных государственных органов Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Беларусь, Азербайджанской Республики, Республики Узбекистан и Туркменистана. Параллельно ведутся переговоры по диверсификации поставок и расширению международного сотрудничества в этой сфере», — говорится в сообщении Министерства энергетики Кыргызстана.

Кыргызстан импортирует большую часть горюче-смазочных материалов. Но сейчас у основного поставщика продукции — России — возникли проблемы после атак украинских дронов по российским НПЗ. В РФ возник дефицит топлива, и экспорт бензина из страны запрещен.

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