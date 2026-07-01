Кыргызстан хочет получать топливо из Беларуси

Кыргызстан хочет получать топливо из Беларуси1
- 1.07.2026, 13:16
Большинство топлива страна получала из России.
Кыргызстан направил в Беларусь запрос о поставке топлива. Центральноазиатская страна принимает меры по обеспечению энергетической безопасности страны.
«В целях сохранения устойчивых поставок топлива официальные обращения направлены в адрес компетентных государственных органов Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Беларусь, Азербайджанской Республики, Республики Узбекистан и Туркменистана. Параллельно ведутся переговоры по диверсификации поставок и расширению международного сотрудничества в этой сфере», — говорится в сообщении Министерства энергетики Кыргызстана.
Кыргызстан импортирует большую часть горюче-смазочных материалов. Но сейчас у основного поставщика продукции — России — возникли проблемы после атак украинских дронов по российским НПЗ. В РФ возник дефицит топлива, и экспорт бензина из страны запрещен.