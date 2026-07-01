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Освобождено 28 политзаключенных

  • 1.07.2026, 13:42
Освобождено 28 политзаключенных

Их выход приурочили к 3 июля.

В преддверии 3 июля помилованы 32 человека. Соответствующий указ подписал Лукашенко.

«В преддверии Дня независимости помилованы 32 человека, 28 из которых осуждены за преступления экстремистской направленности», — сообщает пресс-служба диктатора.

Помилованы 20 женщин и 12 мужчин.

Отметим, 19 марта Лукашенко освободил 250 заключенных в обмен на дальнейшее смягчение американских санкций. 235 человек остались в Беларуси, остальные были отправлены в Литву.

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