Освобождено 28 политзаключенных
- 1.07.2026, 13:42
Их выход приурочили к 3 июля.
В преддверии 3 июля помилованы 32 человека. Соответствующий указ подписал Лукашенко.
«В преддверии Дня независимости помилованы 32 человека, 28 из которых осуждены за преступления экстремистской направленности», — сообщает пресс-служба диктатора.
Помилованы 20 женщин и 12 мужчин.
Отметим, 19 марта Лукашенко освободил 250 заключенных в обмен на дальнейшее смягчение американских санкций. 235 человек остались в Беларуси, остальные были отправлены в Литву.