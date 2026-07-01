Mark Formelle и «Белавиа» тайно выпустили «авиационные» футболки 4 1.07.2026, 13:55

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Они вызвали ажиотаж у белорусов.

Что ж, новый сезон — новая вещь, от которой сходит с ума весь белорусский Threads. На этот раз хайп разгорелся даже не вокруг чего-то скандального вроде тех самых чулок: нет, все теперь хотят белую футболку. Что в ней необычного? Ну, хотя бы то, что это коллаборация двух крупных брендов — Mark Formelle и «Белавиа», пишет Onlíner.

Дизайн футболки тоже содержит несколько небанальных декоративных элементов. На груди — вышитый голубой самолетик, на спине нарисован посадочный талон на рейс туда, «где море шумит, кожа соленая и никто не спешит». На воротнике — ярлык, который имитирует ремувку, специальный авиационный брелок-заглушку.

Что самое удивительное, необычные футболки появились в магазинах абсолютно без какого-то громкого анонса: на момент написания этой заметки ни Mark Formelle, ни «Белавиа» ни разу даже не упоминали о существовании коллекции в своих соцсетях.

Аудитория Threads, конечно же, не была бы аудиторией Threads, если бы не сделала все сама. Буквально за пару дней футболки стали самым желанным летним айтемом: ветки с фото в них собирают сотни тысяч просмотров, комментаторы спешат урвать хоть какой-нибудь размер.

По отзывам пользователей, их уже стало сложно найти в магазинах — формально вещь мужская, но очень уж приглянулась именно девушкам, поэтому расхватывается мгновенно.

Вот, что пишут в комментариях под постом, где кто-то из белорусов прямо спрашивает, в чем секрет такого лютого ажиотажа:

— Я люблю «Белавиа». Благодаря им у меня есть связь с родиной, и почему бы не купить что-то, чтобы быть как будто бы частью их команды.

— Коллаб двух сильных брендов, что в РБ и так редкость. Очень нативно интегрировали билет в дизайн. Люди любят оба бренда, гордятся ими, любят путешествия, любят участвовать во флешмобах, компанейскость/коллективизм/душевность на выбор.

— Я турагент, летаю на наших крыльях — и классный костюм в дорогу, с лого и вайбом аэропорта, почему бы и нет? Летаю раз 10 в году, точно буду носить.

Кстати, если зайти в магазин Mark Formelle, то можно обнаружить, что коллаборация с «Белавиа» одними футболками не ограничивается: в наличии носки с надписями «рыба или курица» и «вдох, выдох, спокойствие», а еще серые широкие штаны и худи, которые, кажется, скоро станут пассажирской униформой на всех рейсах авиакомпании.

Onlíner обратился к представителям бренда, однако никаких подробностей о появлении коллекции одежды нам пока не рассказали.

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